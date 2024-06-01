　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拜登宣布以色列推「交換人質」新停火建議！哈瑪斯：積極考慮

▲美國總統拜登（Joe Biden）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統拜登（Joe Biden）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國總統拜登今天指出，以色列已提出新的加薩停火建議以交換人質釋放，他呼籲哈瑪斯（Hamas）接受這項提議，表示這是終結以哈戰爭最佳之道。哈瑪斯表示將「積極考慮」。

時值以哈戰爭進入第8個月，面對大選年壓力的拜登表示：「這場戰爭是時候該結束了。」由埃及和卡達等居中斡旋加薩停戰談判停頓，以哈雙方都指責對方缺乏進展。

以色列入侵加薩南端城市拉法（Rafah）已經數週，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也承受國內外就加薩死亡人數升高和人質仍未獲釋的壓力。

在拜登提出停火計畫後，尼坦雅胡辦公室今天指出，以色列已授權談判代表提出加薩停戰協議。

拜登提出的新建議分為3個階段，與先前提案有所不同，隨著各方完成這3個階段，停火將持續下去。

第1階段以哈停火6週，以軍將自加薩人口集中地區撤離，包括年長者和婦女的人質將交換數以百計的巴勒斯坦囚犯。巴勒斯坦平民將回到加薩北部等地區，每天將有600輛卡車載運人道援助物資進入加薩。

第2階段，哈瑪斯和以色列將就永久結束敵對行動的條款進行談判。拜登表示：「只要談判持續，雙方停火就會延續。」

第3階段將包括重大的加薩重建計畫。拜登說，這項建議將由卡達轉達給哈瑪斯。

哈瑪斯稍後表示，「積極考慮」由拜登宣布的以色列停火計畫。尼坦雅胡則稱，「根除」哈瑪斯統治和發動戰爭的能力前，加薩戰爭不會結束。

 
ET快訊
「右臉痛到脖子」竟是癌！　46歲日女星病逝
住宿優惠今上路！花蓮6月訂房率僅1成　業者：快撐不下去
快訊／日本DMM交易所「4502枚比特幣」遭駭！
多隻虎頭蜂攻擊！　騎士倒路邊半昏迷
拜登宣布以色列「新停火建議」！　哈瑪斯：積極考慮
破3百律師連署！　籲立院接受政院覆議

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

力挺台灣！日華懇考慮邀蔡英文訪日　抗議中國大使「火坑」說

不顧國際譴責！以軍證實：坦克進入拉法市中心　找到哈瑪斯武器庫

快訊／日本DMM交易所「4502枚比特幣」遭駭！　價值100億台幣

拜登宣布以色列推「交換人質」新停火建議！哈瑪斯：積極考慮

美前第一夫人蜜雪兒母親辭世　享壽86歲　歐巴馬首發聲

川普批歷史性定罪出於政治動機　將在宣判後上訴

通膨指標大致符合預期　美股大漲574點、台積電ADR跌1.26%

香格里拉對話演說　菲律賓總統：台海和平穩定必須是優先要務

日本政府出手干預匯市！5周砸「近9.8兆日圓」支撐匯價

孫安佐泰國呼麻闖民宅露下體　屋主報警逮人！雙方和解了

黃仁勳曝「周六要開球」　笑回：是祕密別說出去

孫安佐普吉島吸大麻　闖民宅脫褲亂晃被捕

老婦人搭台鐵不肯出站　副站長提醒被英語回嗆

孫安佐泰國呼麻「闖民宅露下體」　遭逮後首發聲：我好可憐

YTR眾量級Andy爆「刪光家寧照片」！　網揪IG疑點…擔心：是不是分手了

孫安佐普吉島呼麻惹事遭捕！「闖民宅露下體」全被監視器拍下

阿彌陀佛姐唱佛歌19年！　偕博恩上夜市傳唱引圍觀

黃仁勳霸氣請全場喝飲料　與民眾合照、簽名超親民

張學友小巨蛋演唱會開跑了　終於等到歌神！萬名粉絲嗨爆

重機騎士停紅燈被名車撞　男乘客拿刀開嗆：來互X啊

力挺台灣！日華懇考慮邀蔡英文訪日　抗議中國大使「火坑」說

不顧國際譴責！以軍證實：坦克進入拉法市中心　找到哈瑪斯武器庫

快訊／日本DMM交易所「4502枚比特幣」遭駭！　價值100億台幣

拜登宣布以色列推「交換人質」新停火建議！哈瑪斯：積極考慮

美前第一夫人蜜雪兒母親辭世　享壽86歲　歐巴馬首發聲

川普批歷史性定罪出於政治動機　將在宣判後上訴

通膨指標大致符合預期　美股大漲574點、台積電ADR跌1.26%

香格里拉對話演說　菲律賓總統：台海和平穩定必須是優先要務

日本政府出手干預匯市！5周砸「近9.8兆日圓」支撐匯價

孫安佐泰國呼麻闖民宅露下體　屋主報警逮人！雙方和解了

植牙後「右臉痛到脖子」竟是癌！日星本橋由香抗癌3年逝享年46歲

矢板明夫揮別22年記者生涯　自爆遭中國監控、要留台灣捍衛民主自由

力挺台灣！日華懇考慮邀蔡英文訪日　抗議中國大使「火坑」說

韓國瑜趁空擋與立委餐敘！團體照曝光　嗨喊：與自家人餐敘很愉快

台大鼓勵學生暑期出國「經費倍增」！校長：審核不參考學業成績

一早規模4.9地震「非花蓮餘震」　氣象署：是獨立事件

高市前金區停電半小時復電　台電：吊換800公斤地下變壓器

大陸2補給船越界！　軍方通報海巡署動員艦艇...40分鐘驅逐 　

藍白國會改革最快釋憲時序曝　比照319槍擊案《真調會》估費時3個月

李灝宇連6戰安打　鄭宗哲敲安選保送

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

國際熱門新聞

一妻二夫！兄弟「共享愛妻」狂生10孩

長相曝光！印26歲空姐「肛門塞1kg黃金」IG關閉

孫安佐泰呼麻闖民宅露下體　屋主報警雙方和解

登機時「空服員打招呼」隱藏用意曝

母親在台工作　越南男童悶死指縫滲血

即／德國爆「隨機殺人」　男子一刀刺進警察脖子

通膨指標大致符合預期　美股大漲574點

日本財務省認干預匯市　過去5周砸近9.8兆日圓

即／日DMM交易所「100億台幣」比特幣遭駭

夫妻「富唱富隨」爽中20億刮刮樂：多做善事

印度嫩媽搭車遭下藥性侵　流血躺路邊

美英空襲葉門　叛軍媒體曝：至少16死

俄軍全面攻烏 奪880平方公里土地

香格里拉論壇　菲總統籲台海必須穩定

更多熱門

相關新聞

傳兩岸關係緊繃「陸不給飛新疆空域」　華航長榮澄清：已取得許可

傳兩岸關係緊繃「陸不給飛新疆空域」　華航長榮澄清：已取得許可

由於伊朗和以色列發生軍事衝突，國籍航空為避開危險空域，今年4月起歐洲航班航路改道經新疆，每月需向中國民航單位進行航路申請，不過卻傳出大陸不再發給國籍航空飛越新疆空域許可，6月起未取得北京許可，歐洲航班將被迫改道。不過華航和長榮航空皆表示，已取得許可，往返歐洲航班不受影響。

川普有罪　拜登陣營：沒人能凌駕法律之上

川普有罪　拜登陣營：沒人能凌駕法律之上

川普小幅落後拜登！全美最新民調曝

川普小幅落後拜登！全美最新民調曝

拜登助烏軍捍衛哈爾科夫　允美武器襲俄境內

拜登助烏軍捍衛哈爾科夫　允美武器襲俄境內

以軍坦克開進拉法　控制費城走廊

以軍坦克開進拉法　控制費城走廊

關鍵字：

以色列拜登哈瑪斯以哈戰爭停火

讀者迴響

熱門新聞

即／凌晨1：10分地震！14縣市預估震度3級以上

一妻二夫！兄弟「共享愛妻」狂生10孩

孫安佐回台首直播！

花蓮01:10發生5.5地震　最大震度4級

長相曝光！印26歲空姐「肛門塞1kg黃金」IG關閉

花蓮旅宿「丘丘森旅」7月起暫時停業

五月天阿信神隱網路7天　深夜突發聲

汐止女星光橋墜河亡　遺體漂到基隆河被尋獲

花蓮凌晨5.5地震「半個台灣」被搖醒　氣象署緊急說明

快訊／孫安佐呼麻鬧事首發聲！IG曬自拍：我好可憐

孫安佐被爆在普吉島醫院三進三出

好市多推車大盜趁結完帳下手！她1招反制

超商咖啡買7送7！姓名中1字免費喝

孫安佐出事後二度發文！

即／網飛無預警上架《哥吉拉-1.0》　粉絲嗨翻

更多

最夯影音

更多

黃仁勳曝「周六要開球」　笑回：是祕密別說出去

孫安佐普吉島吸大麻　闖民宅脫褲亂晃被捕

老婦人搭台鐵不肯出站　副站長提醒被英語回嗆

孫安佐泰國呼麻「闖民宅露下體」　遭逮後首發聲：我好可憐

YTR眾量級Andy爆「刪光家寧照片」！　網揪IG疑點…擔心：是不是分手了

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面