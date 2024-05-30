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以色列國安顧問：加薩戰爭將「持續到年底」　

▲▼ 拉法平民在以軍攻勢下被迫徒步撤離。（圖／路透）

▲拉法平民在以軍攻勢下被迫徒步撤離。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

面對國際社會呼籲停戰的輿論壓力，以色列國安顧問哈尼比（Tzachi Hanegbi）表示，戰時內閣將2024年定義為「戰鬥之年」，加薩走廊的戰爭將持續到年底。

根據《以色列時報》報導，哈尼比接受電台訪問時表示，以色列繼續向南部城市拉法發動攻擊的同時，已經控制了加薩和埃及邊境緩衝地帶的75％，且戰時內閣將2024年定義為戰鬥之年，「我們預計還要再進行7個月的戰鬥。」

哈尼比重申，以色列替結束加薩戰爭制定了3個明確的目標，分別是摧毀哈瑪斯的基礎建設、將人質帶回家、消除來自加薩走廊對以色列的任何威脅。

▲▼以色列戰車在拉法外圍集結，並且朝建築密集區域的附近開火。（圖／路透）

▲以色列戰車在拉法外圍集結，並且朝建築密集區域的附近開火。（圖／路透）

哈尼比表示，加薩戰爭是合理且必要的，「如果沒有戰鬥就不會有重建，我們也無法保持獨立。」他提到，儘管加薩戰爭受到全世界批評，但以軍仍會堅持關閉埃及和加薩的邊界，「過去17年那裡一直是一個走私王國，我們感受到每一枚火箭、每一個爆炸裝置和每一枚導彈。」

哈尼比說，以色列國防軍已經控制75％埃及、加薩邊境的14公里「費城走廊
」（Philadelphi Route）區域，「我相信隨著時間推進，以軍將完全控制這條路線，我們必須和埃及一起阻止武器走私。」

至於戰爭結束後的安排，哈尼比說，以色列並不想統治加薩，「他們被一個兇殘的恐怖組織綁架17年，希望加薩走廊能夠出現一個新的文人領袖。」

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