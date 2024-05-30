以軍坦克開進拉法　控制費城走廊！以軍：阻斷哈瑪斯走私武器

▲以色列軍隊28日開進加薩走廊拉法，巴勒斯坦人逃離該座城鎮。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

面對國際社會呼籲停戰的輿論壓力，以色列仍持續向加薩走廊發動攻擊，甚至將坦克部隊開進加薩走廊的南部城市拉法（Rafah），先前與埃及交界的拉法擠滿了前來避難的加薩民眾，如今在以軍部隊挺進拉法後，有兩輛以軍部隊坦克開進拉法西部社區，記者所拍攝的影片可以俯瞰加薩和埃及交界的邊境地區。

根據CNN，目前以色列依舊不顧國際的輿論情勢，持續向加薩走廊進軍，並將坦克部隊開往加薩與埃及交界的邊境城鎮拉法，一段影片顯示，兩輛以軍坦克部署在拉法西部的塔爾祖羅布（Tal Zurob）社區。

該段影片由一群記者於當地時間29日在一所部分遭到毀壞的房屋內拍攝，影片中俯瞰加薩走廊與埃及之間的邊境地區，其中從該段影片中可以發現，兩輛以軍坦克停在拉法西部與埃及接壤的道路上。

報導指出，以色列坦克部隊於當地時間28日首次開進拉法中部；29日的影像則顯示，以色列部隊在加薩走廊海岸線附近持續向西推進。

針對拉法行動的質疑，以色列國防軍首席發言人哈加里（Daniel Hagari）僅表示，「以色列軍隊正在拉法採取『具有針對性』和『精準』的行動。」

根據《路透社》，儘管聯合國最高法院法官曾於24日發布裁決，下令以色列軍停止對於加薩走廊南部城市拉法的軍事行動，但以色列坦克部隊還是不顧國際輿論，於28日開進拉法的中心地帶。以色列軍方聲稱，以軍已經控制加薩走廊和埃及邊境沿線的緩衝地帶，使以色列掌握了巴勒斯坦領土的整個陸地邊界。

儘管加薩走廊230萬總人口中，超過半數以上前往拉法避難，但以色列仍然針對拉法進行致命襲擊。以軍發言人哈加里表示，「以軍已經掌握了對於『費城走廊』（Philadelphi Corridor）的實際控制權，哈瑪斯經常仰賴該條走廊向加薩走私武器。」

據悉，費城走廊長達14公里，位於加薩與埃及的交界上。