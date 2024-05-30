　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以軍坦克開進拉法　控制費城走廊！以軍：阻斷哈瑪斯走私武器

▲▼以色列軍隊28日開進加薩走廊拉法，巴勒斯坦人逃離該做城鎮。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列軍隊28日開進加薩走廊拉法，巴勒斯坦人逃離該座城鎮。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

面對國際社會呼籲停戰的輿論壓力，以色列仍持續向加薩走廊發動攻擊，甚至將坦克部隊開進加薩走廊的南部城市拉法（Rafah），先前與埃及交界的拉法擠滿了前來避難的加薩民眾，如今在以軍部隊挺進拉法後，有兩輛以軍部隊坦克開進拉法西部社區，記者所拍攝的影片可以俯瞰加薩和埃及交界的邊境地區。

根據CNN，目前以色列依舊不顧國際的輿論情勢，持續向加薩走廊進軍，並將坦克部隊開往加薩與埃及交界的邊境城鎮拉法，一段影片顯示，兩輛以軍坦克部署在拉法西部的塔爾祖羅布（Tal Zurob）社區。

該段影片由一群記者於當地時間29日在一所部分遭到毀壞的房屋內拍攝，影片中俯瞰加薩走廊與埃及之間的邊境地區，其中從該段影片中可以發現，兩輛以軍坦克停在拉法西部與埃及接壤的道路上。

報導指出，以色列坦克部隊於當地時間28日首次開進拉法中部；29日的影像則顯示，以色列部隊在加薩走廊海岸線附近持續向西推進。

針對拉法行動的質疑，以色列國防軍首席發言人哈加里（Daniel Hagari）僅表示，「以色列軍隊正在拉法採取『具有針對性』和『精準』的行動。」

根據《路透社》，儘管聯合國最高法院法官曾於24日發布裁決，下令以色列軍停止對於加薩走廊南部城市拉法的軍事行動，但以色列坦克部隊還是不顧國際輿論，於28日開進拉法的中心地帶。以色列軍方聲稱，以軍已經控制加薩走廊和埃及邊境沿線的緩衝地帶，使以色列掌握了巴勒斯坦領土的整個陸地邊界。

儘管加薩走廊230萬總人口中，超過半數以上前往拉法避難，但以色列仍然針對拉法進行致命襲擊。以軍發言人哈加里表示，「以軍已經掌握了對於『費城走廊』（Philadelphi Corridor）的實際控制權，哈瑪斯經常仰賴該條走廊向加薩走私武器。」

據悉，費城走廊長達14公里，位於加薩與埃及的交界上。

ET快訊
高中生火場勇救老翁！媽媽心疼喊：太傻
騎士闖國道！槽化線立中柱「抽菸休息」　超扯畫面曝
「馬力斯」最快明早生成！　西半部周日劇烈降雨
黃仁勳美食地圖+1！現身驥園　大讚「雞湯超好喝」
驚悚影片！載狗遭撞機車磨地起火　法鬥犬火團中逃生全身傷
明年過年放9天！2025年行事曆　3天以上連假有6個

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

在褲子拉屎不敢認！父暴怒「強塞辣椒入口懲罰」　4歲兒被活活噎死

男吃冷麵竟死亡！「蛋沒煮熟」釀30人食物中毒　餐廳老闆獲判緩刑

爸衝回火場喪命！抱4歲兒「同葬1副棺材」　家屬淚：父子永遠相擁

以軍坦克開進拉法　控制費城走廊！以軍：阻斷哈瑪斯走私武器

俄羅斯：若美國在歐洲和亞洲部署飛彈　俄可能提高核威懾嚇阻

詭！名律師「呆坐木椅」陳屍豪宅　子彈射穿太陽穴死狀離奇

伊朗總統墜機亡！傳美將「抵制聯合國悼念活動」：他雙手沾滿鮮血

墨西哥市長候選人遇襲！　拜票「遭槍手從背後射擊」當場死亡

男護士助理「性侵8旬失智嬤」全被拍！　療養院患者淪洩慾工具

傳美國要蓋「新核電廠」　拜登政府：核電是應對氣候變遷所需

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

14歲少年跟路人討食果腹　暖警帶他到超商：盡量挑

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

大媽考駕照安全帶扣錯邊！　考官看傻無奈繫上「交杯帶」

橘貓奶音訓晚歸奴才！　無辜臉碎唸網喊快罵我

聽爸訓話被問講了什麼　萌妹：有在聽但不知道

男流利切換泰、韓文腔調　兩國人：很熟悉但沒聽懂

在褲子拉屎不敢認！父暴怒「強塞辣椒入口懲罰」　4歲兒被活活噎死

男吃冷麵竟死亡！「蛋沒煮熟」釀30人食物中毒　餐廳老闆獲判緩刑

爸衝回火場喪命！抱4歲兒「同葬1副棺材」　家屬淚：父子永遠相擁

以軍坦克開進拉法　控制費城走廊！以軍：阻斷哈瑪斯走私武器

俄羅斯：若美國在歐洲和亞洲部署飛彈　俄可能提高核威懾嚇阻

詭！名律師「呆坐木椅」陳屍豪宅　子彈射穿太陽穴死狀離奇

伊朗總統墜機亡！傳美將「抵制聯合國悼念活動」：他雙手沾滿鮮血

墨西哥市長候選人遇襲！　拜票「遭槍手從背後射擊」當場死亡

男護士助理「性侵8旬失智嬤」全被拍！　療養院患者淪洩慾工具

傳美國要蓋「新核電廠」　拜登政府：核電是應對氣候變遷所需

嘉義市「全嘉樂起來勇壯樂團」開始報名　鼓勵樂活人生下半場

陸委會：民調支持賴總統就職演說兩岸立場

先探／台積電論壇台灣場透露選股密碼

金管會出手了！三大「漂綠」行為公開，金融業該注意什麼？

勇奪T1職籃年度啦啦隊　Taishin Wonders高喊明年2連霸

63歲文章曝凍齡秘訣　「1運動不傷膝蓋」超推薦

他畢業就想買房「會太不實際嗎？」　網曝1原因搖頭：不會貸給你

騎車載法鬥遭追撞！機車起火害人狗都受傷　警鎖定肇逃駕駛

在褲子拉屎不敢認！父暴怒「強塞辣椒入口懲罰」　4歲兒被活活噎死

王義川果然憨川！　游淑慧點一關鍵：他知道資料中「誰是誰」

女警蹲下身臨檢「非法群聚貓」　7.4萬人笑噴：保持社交距離！

國際熱門新聞

為IG流量從10樓高跳水！　18歲少年一躍成「遺作」

即／荷蘭機場「1人捲入飛機引擎」慘死

北韓空飄百顆「糞便氣球」　金與正：向南韓鬼怪送禮

川普爆炸性發言：若中國犯台將轟炸北京

「從世界冠軍變一無所有」　冬奧女將靠OnlyFans翻身

京都暴雨後1.3m「變種怪魚」現身！

巴紐山崩活埋2000人！　救難隊估無人生還

醫師錯把睪丸扭轉當烙賽　15歲少年蛋疼2度被誤診慘遭切除

發現百顆空飄氣球！北韓「裝糞便」報復南韓

色情按摩店紅牌竟是中國大媽　回頭客超多

五月天表態引日網熱議！日人挺台狂問：還有誰

北韓「糞便氣球」分析　南韓：沒有生化武器

日「櫻花妹」戀愛詐騙近千萬　真實相貌差很大

即／遊日注意！艾維尼加速　關東明迎暴雨

更多熱門

相關新聞

以色列國安顧問：戰爭將「持續到年底」　

以色列國安顧問：戰爭將「持續到年底」　

面對國際社會呼籲停戰的輿論壓力，以色列國安顧問哈尼比（Tzachi Hanegbi）表示，戰時內閣將2024年定義為「戰鬥之年」，加薩走廊的戰爭將持續到年底。

以色列政府內鬨　參謀總長嗆納坦雅胡「徹底失敗」

以色列政府內鬨　參謀總長嗆納坦雅胡「徹底失敗」

耗資100億只用10天！美軍加薩臨時碼頭破了

耗資100億只用10天！美軍加薩臨時碼頭破了

WHO：若以軍全面入侵　拉法唯一醫院將停擺

WHO：若以軍全面入侵　拉法唯一醫院將停擺

全家被擄走！28歲男現身新人質影片

全家被擄走！28歲男現身新人質影片

關鍵字：

國際焦點以色列加薩走廊拉法巴勒斯坦哈瑪斯

讀者迴響

熱門新聞

陳沂首戰SWAG「伺服器大當機」！

結紮又中疑妻偷吃　她怒「你的種給我1000萬」結果曝

800員工還在上班　科技公司老闆爆燒光277億跑路了

魔獸回來了！加盟TAT臺灣野馬

必勝客又在皮！夢幻聯動「庫洛魔法使披薩」　員工傻眼：想搞走多少人？

演藝圈最髒男星！葛斯齊公開惡行

鋒面更猛！　明「全台下3天」雨最大時間曝

媽媽帶幼女赴摩鐵性交易！恩客完事侵犯她女兒

女警偷吃空軍少校！他賣力玩到沒知覺

陳沂處女秀大玩「火車便當、空X撞擊

為IG流量從10樓高跳水！　18歲少年一躍成「遺作」

英勇高中生6度衝火場救人　背出70歲翁後被嗆昏倒地

社子島「有人放大量蛇」！跑進住家嚇壞社子人

拚6/30上路！人行道違停等5違規可檢舉　8微罪取消

姚元浩肺部檢查出現病變治療中　

更多

最夯影音

更多

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

14歲少年跟路人討食果腹　暖警帶他到超商：盡量挑

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面