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聖克里斯多福及尼維斯大使范東亞拜會張麗善　盼促成締交姊妹縣

▲聖克里斯多福及尼維斯大使范東亞拜會縣長張麗善，就文化教育觀光交流。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲聖克里斯多福及尼維斯大使范東亞拜會縣長張麗善，就文化教育觀光交流。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

聖克里斯多福及尼維斯大使范東亞（Donya L. Francis）昨（29）日拜會縣長張麗善，就兩國文化、教育、觀光等進行交流，同時約定推動雲林縣與尼維斯首府查爾斯敦締結姊妹縣，深化雲林縣與尼維斯交流，促進兩國邦誼。縣長張麗善並邀請范大使10月參加國慶煙火、國際偶戲節，深度體驗文化觀光。

范東亞大使感謝縣府協助促成年底贈書活動，並指出每次來到雲林都受到溫暖、友善、熱情的接待，讓他有回到家鄉的感覺。尤其今年應縣府邀請體驗北港燈會，留下美好珍貴的印象，有機會他會常來雲林，他會促進尼維斯首府查爾斯敦與雲林縣締交姊妹縣，希望今年年底就能洽談相關事宜，增進彼此交流與友誼。

縣長張麗善指出，雲林縣政府去年成立國際事務辦公室後，積極推動國際交流活動，同時邀請駐在台灣的各國大使、領事與駐台辦事處人員來雲林參訪，做文化藝術交流，及雙語教育交流。范大使以聖克里斯多福及尼維斯人文文化、地理風景編印繪本，並於今年4月到土庫國小與學生分享繪本並介紹聖克里斯多福及尼維斯國家，范大使的熱情與用心，讓人佩服。

張麗善說，聖克里斯多福及尼維斯位於拉丁美洲及加勒比海地區，首都為巴士底市，人口數約5萬4千多人，於1983年度建立後與我國建交至今41年，范大使願意離開都會區來到雲林這個農業大縣，體驗文化、藝術、農業與教育，縣府非常樂意與尼維斯首府建立姐妹縣，彼此交流，深化兩國之間的友誼，讓邦誼永存。
 
范東亞大使指出，他希望有更多台灣人民認識這個位於拉丁美洲及加勒比海地區的國家，致贈國家圖書館、高雄市立圖書館、新北市政府有關聖克里斯多福及尼維斯書籍，並規劃年底贈書給雲林縣政府，讓更多人認識他的國家。

聖克里斯多福及尼維斯大使范東亞到縣府拜會縣長張麗善，包括副縣長謝淑亞、教育處長邱孝文、國際事務辦公室主任劉志偉等人陪同，縣長致贈范大使《戀戀雲林溪川越斗六門畫畫雲林溪》、《雲林上場精彩無限》等記錄雲林之美與人文風情書籍，范東亞大使則回贈帽子等紀念品。

▲聖克里斯多福及尼維斯大使范東亞拜會縣長張麗善，就文化教育觀光交流。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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