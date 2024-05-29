Dcard網友PO影片質疑大選作票　法官判免罰：人民監督政府

▲雲林吳姓男子質疑投票所在總統大選時作票，被依違反社會秩序維護送辦。（示意圖，和本案無關／記者李毓康攝）

記者郭玗潔／雲林報導

2024總統大選當天，有名吳姓男子不滿雲林台西51號投票所在開票時，先把票通通倒在桌上，有選務瑕疵，上Dcard發布影片指該開票所有「作票嫌疑」，而後吳男因涉散布假消息，被依違反社會秩序維護送辦。全案經雲林簡易庭審理，法官認為吳男是在監督政府、參與社會活動，裁處不罰。

吳姓男子在2024年總統大選，因不滿台西51號投票所在開票時，先將選票全倒在桌上，在社群網站Dcard發布影片，標題為「作票嫌疑影片」，質疑投票所開票不公，後來吳男又陸續更新文章說「已寄送檢舉影片至廉政署」、「標題打的不好，作票或許說不上，但開票流程確實存在問題，希望國家能夠重視並改善，帶給未來台灣人民更良好的選舉環境」，文章也被新聞媒體報導。

經後續調查發現，該投票所並未遵守檢票程序，但並非違法作票，票數最後核對也正確。而吳姓男子也因涉嫌散布選務假訊息，被依違反社會秩序維護送辦。

吳男警詢時表示，他在網路看到這則影片，大家都在討論有無作票，他抱持沒有作票但有選務瑕疵，想在網路上跟大家一起討論，這是基於公開影片、事實討論，他也有到廉政署網站檢舉，怎麼會是造謠。

法官認為，吳男對於投開票所的選務作業問題提出質疑，在Dcard和其他使用者一起討論，屬於人民監督政府、參與社會活動，並非故意捏造不實謠言，就算他的文章有誤導，閱覽者也可以自主判斷真偽，並無證據顯示閱覽者因而產生畏懼或恐慌等負面心理，而有任何影響公共安寧的情形，裁處吳男不罰。