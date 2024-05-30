股市連兩天下跌　學者憂：「國會擴權」威脅營業秘密保護

▲立法院會日前三讀通過《立法院職權行使法》部分條文修正案，國民黨立委手持小太陽氣球象徵「陽光照進國會」。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院本周三讀修正國會職權相關修法，內容包括藐視國會罪、調查權及相關罰則。同時台股漲多修正，在法案三讀後連續兩天呈現下跌走勢，對此，清大社研所副教授陳明祺今（30日）指出，這反映出金融市場可能認為國會擴權對台灣的威脅，包括對公司經營、營業秘密保護帶來新的威脅，不亞於、甚至超過中共的軍演。

陳明祺指出，影響股市的因素有非常多，但綜合來看，中共連兩日軍演台灣股市仍維持在高位盤旋，一定程度上顯示台灣的金融市場並未被影響，也是中共長期不斷的騷擾，導致邊際效益遞減，股市將中共的威脅看作一種常態而非變數。

陳明祺認為，相對來說，本周二所通過的國會擴權法案，造成對於企業經營、企業營業秘密保守上帶來新的挑戰，金融市場對於通過這樣的法案有所疑慮，也就是說，雖然美股的趨勢也是台灣股市漲跌的因素之一，但另一個重要的因素也與新的國會擴權法案可能帶來在公司經營、營業秘密保護帶來新的威脅，不能說是沒有關係。

陳明祺表示，平衡來看，金融市場可能覺得國會擴權對於台灣所帶來的威脅，不亞於、甚至超過於中共軍演。

此外，台灣經濟研究院院長張建一日前也曾表示，美國商會和歐洲商會都會對台灣政策進行評估，國會政策交代不清楚的狀況，可能導致投資台灣的信心縮手，進而影響經濟。