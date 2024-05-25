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批民進黨「根本不了解法案內容」！翁曉玲勸：不滿就去提釋憲

▲立院審議藍白國會改革方案衝突不斷。（圖／記者林敬旻攝）

▲立院審議藍白國會改革方案衝突不斷。（圖／記者林敬旻攝）

記者閔文昱／綜合報導

立法院從上周開始處理國會改革相關條文，朝野立委攻防激烈，院會上演拖延議事、表決大戰，更在處理條文的首日爆發嚴重衝突，多位立委因此掛彩，引發社會高度關注。對此，國民黨立委翁曉玲感嘆，民進黨立委根本不了解法案的內容，如今她只衷心期盼法案審議和平落幕，「民進黨黨團若有什麼不滿，就去提釋憲吧」。

翁曉玲25日在臉書發文指出，「國會調查權法制化」明明就是民進黨多年以來一貫的主張，而目前在立院審議的國會改革法案，裡面有非常多的條文內容就是參考 2016年前兩屆民進黨立委的提案版本，且民進黨此次所提的再修正動議法案， 仍有不少條文是與國眾法案版相似，甚至訂的比國眾法案版更為嚴格。

▲▼立法院國民黨團四位委員：羅智強、吳宗憲、蘇清泉、翁曉玲共同召開「王美花2.0版 屏東法官夫妻也沒利益迴避!?」 記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者湯興漢攝）

翁曉玲坦言，自己已無法和黨格分裂的民進黨委員溝通對話，因為對方根本無心討論法案內容，光是從昨天開院會台上的發言就知道，綠委們根本不了解法案的內容， 完全沒有針對各項條文進行討論。

翁曉玲表示，她期待立院能有一個理性溝通對話的環境，但在她面前的卻是一個必須自我武裝起來，保護自己人身安全、 不受攻擊的競技場，甚至接下來可能還要再面對不明就裡 、企圖威脅恐嚇立法院藍白立委的滋事人士。

翁曉玲說，這30多年來，她我身為法律人，從來沒有像現在深切感受到那股來自於對手造謠謾駡的惡勢力來襲，「如果連立法委員都不能有免除恐懼的自由， 我們還能自稱為是民主法治國家嗎？」她也強調，下周二國會改革法案預計三讀通過，衷心期盼法案審議和平落幕，所有委員健康平安，「民進黨黨團若有什麼不滿，就去提釋憲吧，再複製一次太陽花學運，只是賴政府找麻煩而已。」

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國會改革立法院翁曉玲民進黨法案

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