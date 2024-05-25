轟民眾黨「操作族群對立」！　林淑芬批：柯文哲柿子挑軟的吃

▲民進黨立委林淑芬與民眾黨立委麥玉珍24日在國會發生肢體衝突。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨主席柯文哲昨日表示，綠委林淑芬與白委麥玉珍的肢體衝突事件，儘管只是擦槍走火，但林淑芬揮拳「絕對不是正面的示範」，並坦言，自己理解麥玉珍不退讓，是為了不加深大家對新住民「好欺負」的刻板印象。對此，林淑芬今（25日）回嗆，白營操作族群對立，就是要掩飾麥玉珍先動手打人的真相，並怒批柯文哲柿子挑軟的吃。

林淑芬提到，民眾黨團總召黃國昌與國民黨團總召傅崐萁在立法院胡作非為搞垮台灣的民主，導致十萬青年搶救民主走上街頭。

林淑芬認為，柯文哲對黃國昌在立法院反民主搞黑箱國會擴權，連屁都不敢放，「柯文哲當然跳出來打我，柿子挑軟的吃嘛！」

此外，林淑芬還直言，柯文哲看到小草已變回頭草，崩潰不敢面對，所以，堂堂一個黨主席只能夠靠著打林淑芬來掩飾自己的軟弱，軟弱的男人打女人出氣 ，就是這麼一回事。

林淑芬指出，昨晚在青島東路，移民青年倡議連線在台上說，「這是民進黨和民眾黨立委的打架，不要扭曲成族群對立」。

聽到這段發言，林淑芬感慨，身為新住民第二代的人，都看得比柯文哲還清楚，這只是立法院的議事杯葛和衝突。

林淑芬強調，民眾黨之所以操作成族群對立，就是要掩蓋麥玉珍先動手打人的真相，同時轉移民眾黨已被年輕人唾棄的挫折，「年輕人都看破民眾黨的手腳了」。