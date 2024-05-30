只提供屍袋！剴剴冤死未明「1連結求附議」　PTT推：很多人都忘了

▲剴剴生前照片。（圖／翻攝親友臉書）



網搜小組／劉維榛報導

1歲男童剴剴遭劉姓保母虐殺，送醫時體無完膚，生殖器燒焦、指甲被拔光、牙斷4顆等，然而真相仍未大白，有網友在公共政策網路參與平台上，發起「廢止兒福聯盟勸募資格，立法該機構資產足以經營不得再接受社會捐款」議題，希望大家能協助附議，引發PTT推爆「還我捐款」、「你不提應該很多人都忘了」。

一名網友在PTT以「懇請大家幫忙附議剴剴案」為標題，希望大家能一起幫幫忙，內文提到，剴剴事件關注量減少，但真相尚未大白，「審判還沒開始，負責單位也持續無視！」

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為了替死不瞑目的剴剴討公道，原PO喊話，「小小孩子勇敢的在惡魔折磨下撐了這麼多天，我們大人也要勇敢的回應祂的努力！為祂表達！請務必多多轉發。」

原PO也轉發臉書發文，內文提到「隨著時間過去，劉彩萱保母一家除了一次因滅證和串證遭約談，他們還是自由地遊走在社會中，甚至在網上罵網友，聲稱不知道剴剴被虐，就此脫罪。如果您同意，不要讓這些幫兇逍遙法外，請附議這個連署。」

發文者也痛訴，兒福聯盟開了2次記者會就草草了事，記者會上，他們很傲慢的說在剴剴死後他們有提供屍袋，好像他們的責任已完成。他們堅稱陳尚潔社工沒有做假資料，所以他們寧願花30萬交保陳尚潔並請律師，對於剴剴，他們只願意提供屍袋。

▲虐死1歲童剴剴的保母劉彩萱（左）與妹妹劉若琳。（圖／記者劉昌松攝）



發文者更砲轟，「現在的兒福還是不停的歌功頌德他們的好並持續賣商品，還嘗試繼續出養小孩，對他們來講，這些小孩只是一個個可以拿補助和捐款的商品。去年兒福花不到一半的善款在兒童身上，反而花了200多萬出國遊玩3次。請大家一定要停止對他們的捐款並附議廢止兒福勸募資格。」

此外，發文者指出，台灣光在2023年就有12646件通報的兒虐案，還不包括沒通報的。過去所有的虐童致死案幾乎都只有不到十年的刑期，假釋後這些加害者更可以提早再享受自由。

對此，發文者痛心向各界喊話，「聽到孩童死亡，對家屬是第一次打擊，聽到司法輕判這些加害者是第二次打擊，如果還讓這些人假釋出獄，絕對是第三次打擊。司法不嚴懲這些施虐者就一定還會有下一個兒虐案。請大家重視兒虐議題，不要再有下一個剴剴！沒有一個小孩應該被這樣對待！」

文章曝光後，鄉民紛紛點開網址，透過實際行動力挺，「推，已附議」、「沒問題，已附議」、「幫推爆」、「你不提應該很多人都忘了」、「還我捐款」、「幫推」、「推推推」。