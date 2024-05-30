　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

只提供屍袋！剴剴冤死未明「1連結求附議」　PTT推：很多人都忘了

凱凱交給保母「3個月暴瘦、笑容消失」　生前心疼照片曝。（圖／翻攝親友臉書）

▲剴剴生前照片。（圖／翻攝親友臉書）

網搜小組／劉維榛報導

1歲男童剴剴遭劉姓保母虐殺，送醫時體無完膚，生殖器燒焦、指甲被拔光、牙斷4顆等，然而真相仍未大白，有網友在公共政策網路參與平台上，發起「廢止兒福聯盟勸募資格，立法該機構資產足以經營不得再接受社會捐款」議題，希望大家能協助附議，引發PTT推爆「還我捐款」、「你不提應該很多人都忘了」。

一名網友在PTT以「懇請大家幫忙附議剴剴案」為標題，希望大家能一起幫幫忙，內文提到，剴剴事件關注量減少，但真相尚未大白，「審判還沒開始，負責單位也持續無視！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

為了替死不瞑目的剴剴討公道，原PO喊話，「小小孩子勇敢的在惡魔折磨下撐了這麼多天，我們大人也要勇敢的回應祂的努力！為祂表達！請務必多多轉發。」

原PO也轉發臉書發文，內文提到「隨著時間過去，劉彩萱保母一家除了一次因滅證和串證遭約談，他們還是自由地遊走在社會中，甚至在網上罵網友，聲稱不知道剴剴被虐，就此脫罪。如果您同意，不要讓這些幫兇逍遙法外，請附議這個連署。」

發文者也痛訴，兒福聯盟開了2次記者會就草草了事，記者會上，他們很傲慢的說在剴剴死後他們有提供屍袋，好像他們的責任已完成。他們堅稱陳尚潔社工沒有做假資料，所以他們寧願花30萬交保陳尚潔並請律師，對於剴剴，他們只願意提供屍袋。

▲▼虐死1歲童凱凱的保母劉彩萱（左）與妹妹劉若琳。（圖／記者劉昌松攝）

▲虐死1歲童剴剴的保母劉彩萱（左）與妹妹劉若琳。（圖／記者劉昌松攝）

發文者更砲轟，「現在的兒福還是不停的歌功頌德他們的好並持續賣商品，還嘗試繼續出養小孩，對他們來講，這些小孩只是一個個可以拿補助和捐款的商品。去年兒福花不到一半的善款在兒童身上，反而花了200多萬出國遊玩3次。請大家一定要停止對他們的捐款並附議廢止兒福勸募資格。」

此外，發文者指出，台灣光在2023年就有12646件通報的兒虐案，還不包括沒通報的。過去所有的虐童致死案幾乎都只有不到十年的刑期，假釋後這些加害者更可以提早再享受自由。

對此，發文者痛心向各界喊話，「聽到孩童死亡，對家屬是第一次打擊，聽到司法輕判這些加害者是第二次打擊，如果還讓這些人假釋出獄，絕對是第三次打擊。司法不嚴懲這些施虐者就一定還會有下一個兒虐案。請大家重視兒虐議題，不要再有下一個剴剴！沒有一個小孩應該被這樣對待！」

文章曝光後，鄉民紛紛點開網址，透過實際行動力挺，「推，已附議」、「沒問題，已附議」、「幫推爆」、「你不提應該很多人都忘了」、「還我捐款」、「幫推」、「推推推」。

ET快訊
快訊／2號颱風「馬力斯」最快明生成　路徑出爐
台中47年知名魯肉飯6月收攤！　闆娘嘆原因
48歲內田有紀開球！　不老神顏太離奇「根本高中女生」
快訊／臉書當機了　網頁打不開超卡！
快訊／男騎士「上半身插進水溝爛泥」死亡
拚6／30上路！5違規可檢舉　8微罪取消
快訊／遊日注意！艾維尼加速　關東明狂風暴雨
社子島「有人放大量蛇」！　跑進住家嚇壞：眼鏡蛇

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

咬下巧克力蛋糕「卡滋卡滋」　她吐出碎掉的大蟑螂！店家回應了

高鐵北延宜蘭拚二階環評　李孟諺：車站選址是各界共識

「小紅書」網購倉鼠就是走私！　防檢署：最高可處7年徒刑

快訊／又有熱帶低壓！2號颱風「馬力斯」最快明生成　路徑出爐

不是8月！台中李海魯肉飯6月就收攤　闆娘嘆身體差...客人湧入回味

品保協會今赴北檢控告林大鈞3罪名　持假單據意圖再騙900萬

快訊／臉書當機了　網頁打不開超卡！

公路局啟動3地省道巡查　籲震後避免進山區

只提供屍袋！剴剴冤死未明「1連結求附議」　PTT推：很多人都忘了

LIVE／連兩起「規模5以上地震」　氣象署最新說明

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

14歲少年跟路人討食果腹　暖警帶他到超商：盡量挑

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

大媽考駕照安全帶扣錯邊！　考官看傻無奈繫上「交杯帶」

橘貓奶音訓晚歸奴才！　無辜臉碎唸網喊快罵我

聽爸訓話被問講了什麼　萌妹：有在聽但不知道

男流利切換泰、韓文腔調　兩國人：很熟悉但沒聽懂

咬下巧克力蛋糕「卡滋卡滋」　她吐出碎掉的大蟑螂！店家回應了

高鐵北延宜蘭拚二階環評　李孟諺：車站選址是各界共識

「小紅書」網購倉鼠就是走私！　防檢署：最高可處7年徒刑

快訊／又有熱帶低壓！2號颱風「馬力斯」最快明生成　路徑出爐

不是8月！台中李海魯肉飯6月就收攤　闆娘嘆身體差...客人湧入回味

品保協會今赴北檢控告林大鈞3罪名　持假單據意圖再騙900萬

快訊／臉書當機了　網頁打不開超卡！

公路局啟動3地省道巡查　籲震後避免進山區

只提供屍袋！剴剴冤死未明「1連結求附議」　PTT推：很多人都忘了

LIVE／連兩起「規模5以上地震」　氣象署最新說明

咬下巧克力蛋糕「卡滋卡滋」　她吐出碎掉的大蟑螂！店家回應了

小笠原欣幸：賴清德信任度表現不俗　「一中」名存實亡

高鐵北延宜蘭拚二階環評　李孟諺：車站選址是各界共識

增加邦交國？　林佳龍語帶玄機：確實有國家想建立「更緊密」關係

桃園男開車突中風！妻接電話急求助　警靠關鍵字找到人送醫

遊客失控！富士山黑幕出現「十多個破洞」　急加貼勿觸警示

北韓違反決議射衛星　傳聯合國安理會31日將開會討論對策

「小紅書」網購倉鼠就是走私！　防檢署：最高可處7年徒刑

減重失敗原因大公開！這血型以為買產品就會瘦　O型最容易成減肥難民

私人宮廟突起火！　學甲警1小時內查獲縱火犯嫌

飛機瘋狂下墜！卡達空服員甩飛　機上混亂畫面曝光台旅客嚇傻

生活熱門新聞

結紮又中疑妻偷吃　她怒「你的種給我1000萬」結果曝

鋒面更猛！　明「全台下3天」雨最大時間曝

必勝客又在皮！夢幻聯動「庫洛魔法使披薩」　員工傻眼：想搞走多少人？

明起雨彈從北轟到南「最猛時間曝」　下周一北部轉涼

快訊／國家警報響！　09：11地牛翻身

高雄辦理停水連接作業　11區6/2將停水25小時

快訊／07：54規模5.1地震　最大震度4級

快訊／國家警報響！　07：54地牛翻身

公公玩當沖賠千萬　媳婦怨被拖下水

快訊／09:11花蓮近海規模5.3「極淺層地震」　最大震度4級

快更新！LINE來電不能接「安卓有救了」

被質疑AI作畫！繪師PO「工作照」因身材大歪樓

今「天赦日」招貴人開運法曝　5生肖拜玉皇大帝發財

社子島「有人放大量蛇」！跑進住家嚇壞社子人

更多熱門

相關新聞

虐死女嬰　狠母輕判4年2月定讞

虐死女嬰　狠母輕判4年2月定讞

台南林姓女子生下長子後2年，2020年間生下次女，但她因為承受不了育兒壓力，竟多次暴力毆打、甚至拋摔女嬰，將女嬰摔在床上、地上，女嬰最後遭虐死。一二審均因林女智能不足再加上自我控制力不足，輕判她有期徒刑4年2月。全案再上訴，最高法院29日駁回上訴定讞。

嘉義懷孕班導打學生！男童全身傷怕上學

嘉義懷孕班導打學生！男童全身傷怕上學

天天喝汽水泡奶粉　4歲童糖尿病亡

天天喝汽水泡奶粉　4歲童糖尿病亡

台南托嬰中心再傳虐嬰　餵奶重拍屁屁潰爛

台南托嬰中心再傳虐嬰　餵奶重拍屁屁潰爛

保母遛狗被鄰居毛孩「嚇死」…飼主賠108萬

保母遛狗被鄰居毛孩「嚇死」…飼主賠108萬

關鍵字：

剴剴凱凱虐童保母姊妹虐死虐死兒福聯盟

讀者迴響

熱門新聞

陳沂首戰SWAG「伺服器大當機」！

結紮又中疑妻偷吃　她怒「你的種給我1000萬」結果曝

鋒面更猛！　明「全台下3天」雨最大時間曝

演藝圈最髒男星！葛斯齊公開惡行

女警偷吃空軍少校！他賣力玩到沒知覺

媽媽帶幼女赴摩鐵性交易！恩客完事侵犯她女兒

必勝客又在皮！夢幻聯動「庫洛魔法使披薩」　員工傻眼：想搞走多少人？

800員工還在上班　科技公司老闆爆燒光277億跑路了

為IG流量從10樓高跳水！　18歲少年一躍成「遺作」

明起雨彈從北轟到南「最猛時間曝」　下周一北部轉涼

快訊／國家警報響！　09：11地牛翻身

高雄辦理停水連接作業　11區6/2將停水25小時

台中9醫護遭攻擊！前員工認有恩怨

大摩點名7個股搭上輝達成長　三台廠股價「還有5成上漲空間」

林口翁長期尾隨女童露鳥+打手槍　家長怒了

更多

最夯影音

更多

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

14歲少年跟路人討食果腹　暖警帶他到超商：盡量挑

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面