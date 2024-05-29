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社會 社會焦點 保障人權

狠母多次拋摔虐死未滿周歲女嬰　法院這理由輕判4年2月定讞

▲▼女嬰。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女嬰遭毆打、拋摔，最後送醫後不治身亡。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

台南林姓女子生下長子後2年，2020年間生下次女，但她因為承受不了育兒壓力，竟多次暴力毆打、甚至拋摔女嬰，將女嬰摔在床上、地上，女嬰最後遭虐死。一二審均因林女智能不足再加上自我控制力不足，輕判她有期徒刑4年2月。全案再上訴，最高法院29日駁回上訴定讞。

判決指出，從事外送員工的林女，生下長子後不到2年，又懷孕次女，並在2020年下半年生下次女。但她因為承受不了養育兩名小孩的壓力，經常對女嬰暴力相向，甚至將女嬰往床上、地上拋摔，導致女嬰四肢多處骨折、嚴重腦水腫及雙眼視網膜多處出血等。

2021年2月初，女嬰因遭母親暴力對待後，出現缺氧性腦病變和多重器官損傷而陷入昏迷。林女晚間發覺異狀，將女兒送醫，雖然一度恢復心跳，但仍陷入重度昏迷。狀況持續2個多月，最後女嬰於4月中因多重器官衰竭死亡。檢方獲報後，對林女依照「家暴傷害致死罪」提起公訴。而更讓社工單位緊張的是林女這時還生下三子，因此社工單位緊急將林女的長子、三子安置，避免再發生悲劇。

案經法院審理後，一二審法院均認定林女「犯後坦承犯行，且因智能不足，內在自我控制力不佳致發生人倫悲劇，使被害人喪失寶貴生命，事後內心當亦備受煎熬。」再加上林女罹患精神疾病卻從未就診治療，在照顧兩名幼子的情況下，造成自己身心俱疲，情堪憫恕。此外，社工單位也針對長子、三子安置，林女應該無再犯之虞。最後一二審法院均將她判刑4年2月。全案再上訴，最高法院29日駁回上訴定讞。

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