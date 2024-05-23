保母遛狗被鄰居毛孩「嚇死」　法院：對方飼主賠償108萬元

▲汪阿姨與余先生皆在社區內遛狗。（示意圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

上海靜安一名保母汪阿姨先前在社區內，遛著雇主趙小姐的柴犬，突遇余先生脫離牽繩的中華田園犬。汪阿姨嚇到往後摔倒，入院一週後身亡。靜安人民法院審理後判處，雇主趙小姐須賠償9萬元（人民幣，下同，約台幣40萬元），余先生須賠償24萬元（約台幣108萬元）。

據《澎湃新聞》報導，5月23日，上海靜安人民法院公布一起遛犬責任糾紛案的審理結果。 2022年6月，汪阿姨根據趙女士的指示牽著她飼養的白色柴犬（4歲，肩高約42公分，未佩戴嘴套）在小區內散步。適逢余先生牽著其飼養的黑色中華田園犬（5歲，肩高約49公分，未戴嘴套）也在社區散步。

在余先生與汪阿姨相距約10公尺時，中華田園犬突然掙脫牽繩，奔向牽著柴犬的汪阿姨，兩犬互相狂吠。雖然余先生馬上將中華田園犬拉開，但汪阿姨因受到驚嚇摔倒昏迷，隨即被送往醫院進行救治，並於7日後死亡。

▲法院認為，趙小姐與余先生皆須賠償。（圖／CFP）

經司法鑑定機構鑑定，汪阿姨的死亡原因為「自身心臟性疾病急性發作致循環、呼吸功能障礙」。鑑定報告指出，汪阿姨自體心臟疾病可因情緒激動、精神緊張等外因加重心臟負擔，而誘發急性心律不整或心肌梗死，嚴重時可致突發呼吸、心跳停止。外因於汪阿姨死亡的參與度為15%。

汪阿姨的女兒魏小姐認為，汪阿姨依照趙小姐的指示在社區內遛犬，故趙小姐應承擔雇主賠償責任。同時，余先生出門時，未給中華田園犬佩戴嘴套，且未檢查牽繩安全，導致中華田園犬掙脫牽繩奔向汪阿姨，致後者受驚嚇死亡，應當承擔動物飼養人賠償責任。

基於上述理由，魏小姐要求趙小姐及余先生共同賠償醫療費、喪葬費及死亡賠償金等共計180餘萬元（約台幣813萬元）。

最終，法院根據趙小姐及余先生各自的過錯程度，並結合因犬隻驚嚇導致情緒激動、精神緊張這一外因，在汪阿姨死亡結果中的參與度等因素，認定趙小姐應賠償9萬餘元，余先生應賠償24萬餘元。判決後，雙方當事人均未提起上訴。