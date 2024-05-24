台南托嬰中心傳虐嬰！議員爆料保母餵奶重拍　搖椅壓身屁屁潰爛

▲台南市議員林燕祝議會爆料指出，台南不只國中出狀況，又有托嬰中心疑似虐嬰。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市議員林燕祝議會爆料指出，台南又有托嬰中心疑似虐嬰，她播放影片，畫面出現這家位於安平的托嬰中心保母，將一般的餵奶拍嗝輕拍，成為傷筋錯骨的重拍，半歲的寶寶怎經得起這般重拍。

林燕祝說，離譜的還有，保母無視小寶寶攀扶搖椅摔倒，導致頭撞到木地板，導致寶寶又摔第二次，還被搖椅壓覆，而且為了規避監視，還會將寶寶帶到樓梯底下打腳板，寶寶尿布也沒適時更換，導致尿布疹皮膚潰爛，看到這樣的影片叫家長情何以堪？警察去調監視器但已被園方毀滅掉了，園方還告家長，是社會局有人在背後撐腰？

黃偉哲市長強調說，霸凌零容忍，托嬰中心情形嚴重，老師對自己的孩子會這樣嗎？有立即明顯危險的狀況就應立即改善，3月份發生的事，到五月份還沒改善真不應該，老師該調職就調職，情節重大該移送就移送，該行政處分就行政處分！

有關安平某托嬰中心疑似發生幼兒不當照顧事件，社會局表示經查該托嬰中心內部人員確實渉及違反兒童保護情事，亦未妥適安排幼兒之保護措施及安全環境，確實已違反兒童及少年福利與權益保障法第49條及83條規定，將針對4位行為人各裁處6萬元罰鍰並命托嬰中心停辦三個月並公告其名稱。

社會局指出，經查閱監視畫面及訪談相關人員後，確認4名托育人員涉嫌不當對待兒少，且違法情節屬實，將依兒童及少年福利與權益保障法第97條各裁處6萬元罰鍰。另因該托嬰中心內部督導不周，未妥適安排照顧幼兒相關保護措施及未提供兒童安全環境，影響兒童權益重大，依兒權法第108條命該托嬰中心停辦3個月並公告其名稱，社會局將輔導該中心配合文到一個月內完成轉托後起算停辦3個月，全案後續將函送地檢逕行告發。

社會局另說明為降低停托對家長的衝擊，將主動提供家長轉托至鄰近的準公共托嬰中心或居家保母資源，同時要求該托嬰中心負責人妥處托育費用退費事宜。社會局強調，絕不容許任何兒少權益受到傷害，家長將孩子託付給托嬰中心照顧，孩子的成長過程中不能因為老師或托育人員的粗暴動作而受到傷害，為了保護兒少權益，市府絕對會追究到底。



