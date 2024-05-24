　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南托嬰中心傳虐嬰！議員爆料保母餵奶重拍　搖椅壓身屁屁潰爛

▲台南市議員林燕祝指出，台南國中發生國二『管束生』，因細故撂人打國三生，還放話要『捅人』，家長找她陳情，憂心成為割喉案第二。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市議員林燕祝議會爆料指出，台南不只國中出狀況，又有托嬰中心疑似虐嬰。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市議員林燕祝議會爆料指出，台南又有托嬰中心疑似虐嬰，她播放影片，畫面出現這家位於安平的托嬰中心保母，將一般的餵奶拍嗝輕拍，成為傷筋錯骨的重拍，半歲的寶寶怎經得起這般重拍。

林燕祝說，離譜的還有，保母無視小寶寶攀扶搖椅摔倒，導致頭撞到木地板，導致寶寶又摔第二次，還被搖椅壓覆，而且為了規避監視，還會將寶寶帶到樓梯底下打腳板，寶寶尿布也沒適時更換，導致尿布疹皮膚潰爛，看到這樣的影片叫家長情何以堪？警察去調監視器但已被園方毀滅掉了，園方還告家長，是社會局有人在背後撐腰？

▲台南市議員林燕祝指出，台南國中發生國二『管束生』，因細故撂人打國三生，還放話要『捅人』，家長找她陳情，憂心成為割喉案第二。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長強調說，霸凌零容忍，托嬰中心情形嚴重，老師對自己的孩子會這樣嗎？有立即明顯危險的狀況就應立即改善，3月份發生的事，到五月份還沒改善真不應該，老師該調職就調職，情節重大該移送就移送，該行政處分就行政處分！

▲台南市議員林燕祝指出，台南國中發生國二『管束生』，因細故撂人打國三生，還放話要『捅人』，家長找她陳情，憂心成為割喉案第二。（圖／記者林東良翻攝，下同）

有關安平某托嬰中心疑似發生幼兒不當照顧事件，社會局表示經查該托嬰中心內部人員確實渉及違反兒童保護情事，亦未妥適安排幼兒之保護措施及安全環境，確實已違反兒童及少年福利與權益保障法第49條及83條規定，將針對4位行為人各裁處6萬元罰鍰並命托嬰中心停辦三個月並公告其名稱。

社會局指出，經查閱監視畫面及訪談相關人員後，確認4名托育人員涉嫌不當對待兒少，且違法情節屬實，將依兒童及少年福利與權益保障法第97條各裁處6萬元罰鍰。另因該托嬰中心內部督導不周，未妥適安排照顧幼兒相關保護措施及未提供兒童安全環境，影響兒童權益重大，依兒權法第108條命該托嬰中心停辦3個月並公告其名稱，社會局將輔導該中心配合文到一個月內完成轉托後起算停辦3個月，全案後續將函送地檢逕行告發。

社會局另說明為降低停托對家長的衝擊，將主動提供家長轉托至鄰近的準公共托嬰中心或居家保母資源，同時要求該托嬰中心負責人妥處托育費用退費事宜。社會局強調，絕不容許任何兒少權益受到傷害，家長將孩子託付給托嬰中心照顧，孩子的成長過程中不能因為老師或托育人員的粗暴動作而受到傷害，為了保護兒少權益，市府絕對會追究到底。


 

ET快訊
00940長榮權重仍第一！「3檔新貨」擠進前十大
賀軍翔被控性侵女客人　警搜索介紹人...查扣3手機
陸連2天軍演！台中海線驚見4座雄風飛彈車組
檢察官偷摸鮮肉警大腿！　噁喊：肉棒給我看一下
立院上演大和解！　朝野齊為3立委飛瑞士參加WHA歡呼
快訊／台南凶殺案！　1命危2傷搶救中
快訊／賀軍翔正式發聲！　「未與第三人有任何踰矩行為」
立院場外塞滿3萬人！　震撼空拍圖曝光
獨／控女警下海暗藏驚人計畫！影武者水超深：高招搞臭箭射多人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

才剛獲釋「1通電話」讓他回鍋當車手　穿看守所外套收錢又被逮

快訊／新北驚傳逃逸移工跳樓落跑　右腳骨折變形還忍痛狂逃

噁男緊貼短裙妹進電梯！偷拍卻忘關閃光燈　被抓包秒裝鎮定急刪照

討債談判！中壢兩派人馬當街互毆砸車　桃園警半小時內拘捕9人

賀軍翔招待所喝酒被控性侵女客人　警同步搜索介紹人...查扣3手機

台21線區間測速偷降速！民眾狂收罰單氣炸　許淑華霸氣說話了

快訊／台南凶殺案！20多歲男捅人再自戕　1命危2傷搶救中

新北電桿突傾倒！高壓電線垂降亂飛險要命　驚悚現場畫面曝

南投資深檢座偷摸鮮肉警大腿！還噁喊「肉棒給我看一下」遭起訴

少女離家...潮州警調30監視器翻山越嶺　在花蓮女網友家中找到

【空氣瀏海】空氣很多 瀏海不多XD

聲樂老師講評蕭敬騰　皺眉噘嘴→他非常棒

台中消防5猛男挑戰16蹲　穿25kg裝備展驚人腿力！

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

政大時裝週超狂！男學生創意扮鴕鳥走秀

聲樂老師評1998年周杰倫　聽唱腔：難預見會變大明星

正面擋刀！中捷英勇黑衣男現身　還原現場：妻在旁邊我不能放手

中捷3刀男進看守所一夜難眠　怨身體檢查「怎麼會是這樣」

拿寶可夢比喻讀書進化　講師幽默引導學生思考

小哈利畢業後飛上海「親妹接機抱緊緊」　遭伊能靜吐槽：平常只去看哈林演唱會XD

才剛獲釋「1通電話」讓他回鍋當車手　穿看守所外套收錢又被逮

快訊／新北驚傳逃逸移工跳樓落跑　右腳骨折變形還忍痛狂逃

噁男緊貼短裙妹進電梯！偷拍卻忘關閃光燈　被抓包秒裝鎮定急刪照

討債談判！中壢兩派人馬當街互毆砸車　桃園警半小時內拘捕9人

賀軍翔招待所喝酒被控性侵女客人　警同步搜索介紹人...查扣3手機

台21線區間測速偷降速！民眾狂收罰單氣炸　許淑華霸氣說話了

快訊／台南凶殺案！20多歲男捅人再自戕　1命危2傷搶救中

新北電桿突傾倒！高壓電線垂降亂飛險要命　驚悚現場畫面曝

南投資深檢座偷摸鮮肉警大腿！還噁喊「肉棒給我看一下」遭起訴

少女離家...潮州警調30監視器翻山越嶺　在花蓮女網友家中找到

米可白「愛是想和你重複過日子」！　緋聞男友孫綻甜回：I Do

才剛獲釋「1通電話」讓他回鍋當車手　穿看守所外套收錢又被逮

6國中生畢旅疑卡陰！命理師曝住飯店11大禁忌：不要在衣櫥掛衣服

哈瑪斯「父子輪流性侵」以色列女　持槍脅迫她脫衣！完事殺人滅口

院會第3天延會至午夜12點！　韓國瑜：今晚還有20個披薩可以選

日圓貶！關西機場國際線「外籍客創新高」　日本人卻剩一半

來台與郭泰源重溫西武時光　秋山幸二：從中外野看他投球很強

「怕對方先走！」8旬奶奶和閨密每天見面　孫女感動：很羨慕

12星座「一週運勢」！金牛有貴人提拔　射手桃花朵朵

臺東國中技藝教育競賽頒獎及成果發表　21校43個攤位展長才

不敢下樓狂推好友「你先啦」 金幼幼友情秒破裂：推屁喔！

社會熱門新聞

快訊／賀軍翔住處遭搜索！北檢證實查扣手機

墾丁恐怖畢旅！5國中生「集體中邪」昏迷送醫

墾丁畢旅爆「國中生集體中邪」！警消還原現場

墾丁畢旅傳「集體中邪」！學校回應了

快訊／遭搜索原因曝！賀軍翔被酒店妹告妨害性自主

獨／女警被指下海崩潰爆瘦　痛哭：要怎麼做人

賀軍翔性侵女客人　赴朋友招待所喝酒出事

前立委通緝犯病逝中國　「化成灰」仍無法返台

即／舔耳揉胸爆醜聞　宥勝一審判刑8月

畢旅傳集體中邪！師：學生覺得是看到那些

偵查隊長發文批黃明昭　處分申誡1次

即／去年遭酒店公關提告！ 　北檢查扣賀軍翔手機

兒搭中捷遭砍！父曝第一時間未跑原因

快訊／台南凶殺案！20多歲男捅人再自戕　1命危2傷搶救中

更多熱門

相關新聞

台南某國中「管束生」打學長還嗆「捅人」

台南某國中「管束生」打學長還嗆「捅人」

台南市議員林燕祝爆料，新北乾妹妹因細故撂乾哥哥入校園割喉國三生，在民意和與論壓力下，司法終於以殺人罪將兩人羈押禁見，兩人也遭起訴，台南某國中也發生國二「管束生」，因細故撂人毆打國三生，還放話要「捅人」，家長找她陳情，憂心成為割喉案第二，她質疑為何校園不再是孩子安心求學的地方？

2024台南國際龍舟錦標賽點睛儀式

2024台南國際龍舟錦標賽點睛儀式

台南市消防之友會第六辦事處端午慰勞活動圓滿成功

台南市消防之友會第六辦事處端午慰勞活動圓滿成功

生態工作者因迷路力竭於曾文溪畔台南警消共同尋獲

生態工作者因迷路力竭於曾文溪畔台南警消共同尋獲

即／國1麻豆段火燒車　黑煙狂竄占內2線道

即／國1麻豆段火燒車　黑煙狂竄占內2線道

關鍵字：

台南托嬰中心虐嬰林燕祝保母

讀者迴響

熱門新聞

快訊／賀軍翔住處遭搜索！北檢證實查扣手機

墾丁恐怖畢旅！5國中生「集體中邪」昏迷送醫

轉發台灣將回歸祖國　網讚1男星聰明

墾丁畢旅爆「國中生集體中邪」！警消還原現場

快訊／起義來歸？韓國瑜宣布59票贊成綠記名表決　藍委錯愕：怎麼可能

硬擠舒淇…森星疑「慘遭主辦除名」

墾丁畢旅傳「集體中邪」！學校回應了

快訊／遭搜索原因曝！賀軍翔被酒店妹告妨害性自主

獨／女警被指下海崩潰爆瘦　痛哭：要怎麼做人

快訊／賀軍翔經紀人不知情：他正在拍戲

北捷博愛座阿伯「座位上舉牌」　內容全讚爆

陳沂加入SWAG「透紗內衣撩裙」

賀軍翔性侵女客人　赴朋友招待所喝酒出事

14歲國中生破處約砲大姐姐！3天後「流黃綠色濃汁」

前立委通緝犯病逝中國　「化成灰」仍無法返台

更多

最夯影音

更多

【空氣瀏海】空氣很多 瀏海不多XD

聲樂老師講評蕭敬騰　皺眉噘嘴→他非常棒

台中消防5猛男挑戰16蹲　穿25kg裝備展驚人腿力！

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

政大時裝週超狂！男學生創意扮鴕鳥走秀

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面