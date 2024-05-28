嘉義懷孕班導打學生！男童全身傷怕上學　她辯情緒不穩遭停職

▲阿里山國小學童被虐案 ，孩童全身都是傷。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣驚傳虐童案，阿里山鄉某國小五年級學童因課業學習態度不穩定，被帶有身孕的班導師以棍子鞭打，該班導甚至犯後還到醫院求診精神證明試圖脫罪，讓孩子親友氣得投書教育部及縣府教育處；家屬心痛說，孩子是犯了怎樣的滔天大罪？該名班導事後精神科就醫檢查，也已停職接受調查。

嘉義縣阿里山鄉一間國小驚傳教師體罰學生，一男童疑未交作業，被張姓班導不當體罰，導致雙臂及背部都是瘀青，棍棒痕跡相當明顯，男童嚇到不敢上學，家長盼重視偏鄉學童及老師管教問題，縣府教育處介入處理，

家屬投書內容指出，就讀阿里山偏鄉的孩子，身上時常出現棍棒毆打痕跡，張姓班導行為太誇張、太狠，不配當老師，希望相關單位盡速處理，不要虐待部落孩子。

家屬表示說，孩子在學校被體罰，造成心理極大恐懼，看到孩子的傷這麼嚴重「心裡很痛」，到底是犯了什麼錯、讓老師這樣傷害孩子？對於還有身孕的老師應該站在身為媽媽的立場，善待別人的孩子。

家屬更提出質疑，該名教師事後就醫試圖申請「情緒不穩」證明，不該帶著不穩的情緒去學校教學生，更不能拿來當成打小孩的藉口，呼籲政府正視偏鄉孩子，也希望教育處給出完整答覆。

教育處表示，接獲通報後已將教師停職調查，將參酌該名教師就醫紀錄參考評估，老師若因身心問題而影響工作，會由專業委員評估停職年限或終身不適任，由於訪談對象眾多，仍在整理報告資料，將待調查結果決定。

教育處表示，教師輔導與管教學生辦法上路多年，明訂禁止體罰及不當管教，對於教師未遵守法規，導致學生身心壓力過大，已由學生諮商輔導中心上山關心孩子、提供心理諮商服務，鼓勵孩子繼續努力向學，也會再多次提醒老師管教方式，禁止不當管教。