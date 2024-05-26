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狠母天天餵她「汽水」泡奶粉！美4歲女童滿口蛀牙　糖尿病身亡

▲▼狠母天天餵她「汽水」泡奶粉！美4歲女童滿口蛀牙　糖尿病慘死。（圖／翻攝E.C. Nurre Funeral Home、克萊蒙郡警長辦公室）

▲4歲女童生前被拍下的照片，旁邊就有一箱汽水。（圖／翻攝E.C. Nurre Funeral Home）

記者吳美依／綜合報導

美國俄亥俄州發生駭人案件，一名母親長期使用「汽水」泡奶粉給女兒喝，導致孩子年僅4歲就滿口蛀牙，最終死於糖尿病相關病症。她3月承認過失致死罪後，於本月24日判刑9年監禁。

《紐約郵報》報導，女童已經出現「嚴重醫療問題」的跡象數日，但直到臉色發青、停止呼吸，才被母親塔瑪拉（Tamara Banks）撥打911送醫。她抵達辛辛那提兒童醫院後，經檢查發現已經腦死，而且牙齒全部蛀爛。

檢方指出，女童早已過了飲用配方奶粉的年紀，生前主要營養來源卻是「激浪」（Mountain Dew）泡奶粉，她短暫的一生裡，大部分時間都遭受忽略與虐待，不僅未獲適當的營養與醫療照護，也沒有證據顯示曾經看過牙醫，最終死於糖尿病酮酸中毒（Diabetic Ketoacidosis）。

事實上，一罐20盎司（約590毫升）的激浪含有77公克糖份，而專家建議孩童一天不應該攝取24公克以上的糖。

▲▼狠母天天餵她「汽水」泡奶粉！美4歲女童滿口蛀牙　糖尿病慘死。（圖／翻攝E.C. Nurre Funeral Home、克萊蒙郡警長辦公室）

▲塔瑪拉辯稱以為自己只是在照顧女兒。（圖／翻攝克萊蒙郡警長辦公室）

41歲的塔瑪拉還有另一個兒子，也在4歲那一年因為糖尿病陷入昏迷。儘管孩子陷入病痛，她卻經常前往藥局領取處方藥，呼叫家庭醫師上門替自己看病，坐著輪椅出庭聲稱，「我以為我在照顧她。」

克萊蒙郡（Clermont County）助理檢察官薩普（Clay Tharp）說，「這是我遇過最悲慘的案例。這個孩子本來不應該死去的。」法官維克多（Victor Haddad）24日也在庭上表示，被告兒子先前的糖尿病情況，應該讓她更了解這種疾病的危險，「不知道怎麼做，不是一個藉口。」

此外，女童的53歲父親克里斯托福（Christopher Hoeb）也承認非自願過失致死罪，預計6月宣布量刑。

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