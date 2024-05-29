台中必比登名店「陳明統爌肉飯」爆食安問題　酸菜防腐劑竟超標3倍

▲台中必比登名店「陳明統爌肉飯」爆食安疑慮，酸菜、大白菜防腐劑及農藥分別超標3倍、7倍。（圖／翻攝自Google Maps）

記者柯沛辰／綜合報導

台中名店「陳明統爌肉飯」曾連續2年獲選米其林必比登推介，不料店內酸菜、大白菜被台中市食安處驗出防腐劑和農藥分別超標3倍、7倍。老闆娘第一時間出面道歉，稱和酸菜廠商「大里杙酸菜」配合10多年，首次遭稽查才知道不合格，目前已全數下架，將更換合作廠商。

台中市食安處29日公布今年第一季1至3月食品抽驗結果，其中「陳明統爌肉飯」店內免費提供的「大里杙酸菜」被檢出防腐劑苯甲酸2.5g/kg，超過標準值0.6g/kg；店內使用的大白菜則被檢出農藥因滅汀0.4ppm，超過標準值0.05ppm。

▲「陳明統爌肉飯」2021、2022年連續入選米其林必比登推介。（圖／翻攝自臉書／陳明統爌肉飯）

台中市食安處查獲後，酸菜部分依食安法裁罰3萬元，大白菜部分因產地在雲林縣，因此移請產地雲林縣衛生局查處。不過，雲林縣政府表示，實際抽驗產地內的大白菜檢驗結果合格，發現出問題的樣品多次轉售、有混貨疑慮，所以不罰。

陳明統爌肉飯曾在2021、2022年連續入選米其林必比登推介，穩坐台中爌肉飯霸主名店，加上店內免費提供的酸菜，成為不少饕客的最愛。老闆娘表示，出問題的酸菜、白菜廠商均已停止合作，未來會謹慎尋找新的合作廠商，要求對方出具檢驗證明，保障消費者權益。