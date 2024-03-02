　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

必比登「麻辣臭豆腐」闆娘包包被偷　監視器畫面曝：她勾走的

記者邱中岳／台北報導

北市饒河街1家麻辣臭豆腐店，日前獲得米其林必比登的殊榮，但卻在2月底傳出老闆娘隨身包包被偷，裡面還有皮夾、證件、提款卡以及20萬現金，警方調閱監視器掌握1名女子涉案，最後在女子家中搜出老闆娘同款皮夾，儘管女嫌矢口否認，但仍依照規定送辦。

警方調查，62歲的林姓女子，在2月21日下午4時許，到北市饒河街夜市逛街，選中1家米其林必比登推薦的麻辣臭豆腐，林女不斷用腳勾取施姓老闆娘的隨身包包，最後得逞火速離開現場，2天後警方接獲施姓老闆娘的報案，立刻展開追查。

▲▼女子偷走饒河夜市知名麻辣臭豆腐攤老闆娘包包。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲女子偷走饒河夜市知名麻辣臭豆腐攤老闆娘包包。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼女子偷走饒河夜市知名麻辣臭豆腐攤老闆娘包包。（圖／記者邱中岳翻攝）

老闆娘向警方表示，隨身包包裡面有LV短皮夾、證件、提款卡以及新台幣20萬元，警方調閱監視器，鎖定林姓女子涉案程度相當高，後來請搜索票前往林女位於新北市中和區的住處搜索，最後找到與施姓老闆娘同款的LV短皮夾，老闆娘一眼就認出贓物。

▲▼女子偷走饒河夜市知名麻辣臭豆腐攤老闆娘包包。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲饒河夜市知名麻辣臭豆腐老闆娘隨身包包被偷，警方查獲只剩下LV短夾。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼女子偷走饒河夜市知名麻辣臭豆腐攤老闆娘包包。（圖／記者邱中岳翻攝）

儘管林姓女子矢口否認做案，但是監視器畫面以及查扣證物明確，警方偵訊後依竊盜罪嫌將林女移送地檢署偵辦。警方呼籲，饒河街商家密集且逛街民眾眾多，應妥善保管自身財物，並加強防竊措施，店家對於貴重商品應多加留心看管。

ET快訊
快訊／公公猝逝「小S悲痛證實了」！　慟：給我們時間
滴妹「罕同框放閃小5歲男友」！　當眾示愛
小S公公猝逝！心肌梗塞「10大徵兆」　醫嘆：有人一點症狀都沒
快訊／大谷翔平報喜訊後首出賽！　3打席全上壘
快訊／小姊妹搶救第10天　2人仍重度昏迷
小S公公許慶祥「醫生→股神」！　買鴻海賺到2戶帝寶
快訊／10縣市非常寒冷！最低探6度　要冷到明天
快訊／已婚少將當街激吻年輕妹　下場出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

安全帽怪客搭中捷亮空氣槍、美工刀　涉恐嚇「1原因」遭強制送醫

年前多次報案「媽媽被殺」！偷車嫌曾就醫　不到1月連奪2命

警值班台值勤挨撞「1死1傷」　八堵分駐所設水泥防撞石墩

「長髮芬芬」變蛇蠍女！　高雄男被騙買點數...她嗆認識竹聯

快訊／台南仁德瀰漫瓦斯味！施工不慎挖破管線　消防人員警戒

必比登「麻辣臭豆腐」闆娘包包被偷　監視器畫面曝：她勾走的

彰化小姊妹搶救第10天...仍命危昏迷　妹腦部功能未恢復

台3線阿婆灣「1個月10事故」！　17歲少女載同學雙雙墜溪谷

交往1天約國中妹公園廁所激戰！回家秒提分手　19歲渣男慘了

醉駕蛇行險擦撞「竟衝上公車打司機」反被制伏　惡男糗樣曝光

撞警局畫面曝！嫌犯毫無減速　倖存女警驚恐憶：直接衝進來

大谷翔平老婆網猜是「180cm美女前籃球員」　田中真美子引退+刪IG..疑似陪練畫面流出

小貨車撞八堵派出所釀1警不治　駕駛秒往鐵軌逃逸「被撞身亡」

兒偷車狂飆連奪2命自己被撞亡　母赴基殯認屍...鄰居：媽媽好可憐

剪髮太癢！男童瘋狂大笑　美髮師被逗樂剪不下去XD

大谷透露2023年就訂婚！　　強調妻子是「一名普通人」

Miusa表姊喊余祥銓：吳宗憲底下的XD　鹿希派一旁傻眼..求救Sandy慘挨罵

撞警局畫面曝光！駕駛「3秒死亡加速」男警無法反應殉職

吳宗憲罕見同框「神祕小女兒」！　曾誇「3女兒中最漂亮」正臉曝光

24歲警遺體送抵板橋殯儀館　忍喪子痛...父母淚崩相扶持

安全帽怪客搭中捷亮空氣槍、美工刀　涉恐嚇「1原因」遭強制送醫

年前多次報案「媽媽被殺」！偷車嫌曾就醫　不到1月連奪2命

警值班台值勤挨撞「1死1傷」　八堵分駐所設水泥防撞石墩

「長髮芬芬」變蛇蠍女！　高雄男被騙買點數...她嗆認識竹聯

快訊／台南仁德瀰漫瓦斯味！施工不慎挖破管線　消防人員警戒

必比登「麻辣臭豆腐」闆娘包包被偷　監視器畫面曝：她勾走的

彰化小姊妹搶救第10天...仍命危昏迷　妹腦部功能未恢復

台3線阿婆灣「1個月10事故」！　17歲少女載同學雙雙墜溪谷

交往1天約國中妹公園廁所激戰！回家秒提分手　19歲渣男慘了

醉駕蛇行險擦撞「竟衝上公車打司機」反被制伏　惡男糗樣曝光

快訊／84歲公公在家猝逝「小S悲痛證實了」！　慟：給我們時間

安全帽怪客搭中捷亮空氣槍、美工刀　涉恐嚇「1原因」遭強制送醫

年前多次報案「媽媽被殺」！偷車嫌曾就醫　不到1月連奪2命

小S辭《康熙》公公暖心挺「以後爸爸養妳」　曾比大拇指讚她演得好

台鐵傳死傷事故！行人侵入軌道遭撞　「鳳山-九曲堂」列車延誤

警值班台值勤挨撞「1死1傷」　八堵分駐所設水泥防撞石墩

陸學者：中美兩國股市「兩極化」將是常態

「長髮芬芬」變蛇蠍女！　高雄男被騙買點數...她嗆認識竹聯

半夜下腹痛到哀嚎！黑貓守身旁「翻肚給吸」　溫馨喵療法感動千人

快訊／台南仁德瀰漫瓦斯味！施工不慎挖破管線　消防人員警戒

超紓壓！耳朵上長滿陳年粟粒腫　輕輕一擠「黃色玉米粒」瞬間噴出

社會熱門新聞

苦命媽打工養3孩　莽兒一晚奪2命毀3家庭

兒偷貨車撞分駐所連奪2命！母赴基殯認屍

巡路員魂斷台62！爸嘆「嫌犯死了」：障都消了

憲兵總統府前自戕　服役剛滿1年

憲兵總統府前輕生　12年前同地也有二兵自戕

鳳梨王子：台灣史上「最有才華」詐騙仔！

快訊／受困「李長榮化工儲槽」12小時　48歲男不治

總統府傳「制服人員」頭部中彈　警消搶命

網戀「188型男檢察官」純情女見面傻眼

追緝酒駕拒檢車　副所長開槍打死女乘客

即／檢警查扣30噸毒辣粉　帶回5人及帳冊

撞警兇嫌身世曝光　鄰居嘆：他媽媽好可憐

24歲警所內值班遭撞死！母現身痛哭

即／涉進口蘇丹紅毒辣椒粉！保欣負責人聲押禁見

更多熱門

相關新聞

弘光科大聘米其林三星大廚　助學生創新

弘光科大聘米其林三星大廚　助學生創新

弘光科技大學餐旅管理系「米其林大師實務專題製作」新聘米其林三星餐廳「Taïrroir 態芮」前甜點主廚賴思瑩指導學生，加上米其林三星主廚林恬耀、二星主廚田原諒悟及侍酒師、全球首位台灣籍世界冠軍唎酒師張鴻亮，4人聯手教導90名畢業生籌劃設計獨一無二創新美食料理饗宴。

一張地圖收錄27家必比登交通攻略

一張地圖收錄27家必比登交通攻略

饒河街旁車禍！聯結車右轉輾斃騎士

饒河街旁車禍！聯結車右轉輾斃騎士

用餐就送料理券！帕泰家1/28進駐高雄義享

用餐就送料理券！帕泰家1/28進駐高雄義享

饒河夜市娃娃機店爆衝突　父女檔vs.19歲男

饒河夜市娃娃機店爆衝突　父女檔vs.19歲男

關鍵字：

必比登饒河街饒河夜市米其林麻辣臭豆腐

讀者迴響

熱門新聞

快訊／小S公公「心肌梗塞家中突猝逝」！享壽84歲

苦命媽打工養3孩　莽兒一晚奪2命毀3家庭

阿嬤偷餵2月嬰喝白開水！她「腸腫」險丟命

Tiny被日片商弄　圤智雨：要求多被搞也正常

淡出12年　「台灣第一男模」陳俊生55歲體態超狂　！

兒偷貨車撞分駐所連奪2命！母赴基殯認屍

Tiny赴日拍AV毛片遭外流　拍完4個月0片酬

「Jisoo在IG限動發了我！」台灣粉絲被欽點激動哭

55歲黃品源二婚甜曬婚紗照！　緊牽愛妻放閃：遇到想一起走下去的人

巡路員魂斷台62！爸嘆「嫌犯死了」：障都消了

穿低胸上衣！男友急提醒「形狀很清楚」

快訊／總統府傳槍響！憲兵勤務人員開槍自殺　現場無生命跡象

華岡校花「突破人生最大尺度」

台AV女優Tiny毛片內容曝光！

北北基3縣市大雨特報！一路下到晚上

更多

最夯影音

更多
撞警局畫面曝！嫌犯毫無減速　倖存女警驚恐憶：直接衝進來

撞警局畫面曝！嫌犯毫無減速　倖存女警驚恐憶：直接衝進來
大谷翔平老婆網猜是「180cm美女前籃球員」　田中真美子引退+刪IG..疑似陪練畫面流出

大谷翔平老婆網猜是「180cm美女前籃球員」　田中真美子引退+刪IG..疑似陪練畫面流出

小貨車撞八堵派出所釀1警不治　駕駛秒往鐵軌逃逸「被撞身亡」

小貨車撞八堵派出所釀1警不治　駕駛秒往鐵軌逃逸「被撞身亡」

兒偷車狂飆連奪2命自己被撞亡　母赴基殯認屍...鄰居：媽媽好可憐

兒偷車狂飆連奪2命自己被撞亡　母赴基殯認屍...鄰居：媽媽好可憐

剪髮太癢！男童瘋狂大笑　美髮師被逗樂剪不下去XD

剪髮太癢！男童瘋狂大笑　美髮師被逗樂剪不下去XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面