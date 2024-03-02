必比登「麻辣臭豆腐」闆娘包包被偷　監視器畫面曝：她勾走的

記者邱中岳／台北報導

北市饒河街1家麻辣臭豆腐店，日前獲得米其林必比登的殊榮，但卻在2月底傳出老闆娘隨身包包被偷，裡面還有皮夾、證件、提款卡以及20萬現金，警方調閱監視器掌握1名女子涉案，最後在女子家中搜出老闆娘同款皮夾，儘管女嫌矢口否認，但仍依照規定送辦。

警方調查，62歲的林姓女子，在2月21日下午4時許，到北市饒河街夜市逛街，選中1家米其林必比登推薦的麻辣臭豆腐，林女不斷用腳勾取施姓老闆娘的隨身包包，最後得逞火速離開現場，2天後警方接獲施姓老闆娘的報案，立刻展開追查。

▲女子偷走饒河夜市知名麻辣臭豆腐攤老闆娘包包。（圖／記者邱中岳翻攝）

老闆娘向警方表示，隨身包包裡面有LV短皮夾、證件、提款卡以及新台幣20萬元，警方調閱監視器，鎖定林姓女子涉案程度相當高，後來請搜索票前往林女位於新北市中和區的住處搜索，最後找到與施姓老闆娘同款的LV短皮夾，老闆娘一眼就認出贓物。

▲饒河夜市知名麻辣臭豆腐老闆娘隨身包包被偷，警方查獲只剩下LV短夾。（圖／記者邱中岳翻攝）

儘管林姓女子矢口否認做案，但是監視器畫面以及查扣證物明確，警方偵訊後依竊盜罪嫌將林女移送地檢署偵辦。警方呼籲，饒河街商家密集且逛街民眾眾多，應妥善保管自身財物，並加強防竊措施，店家對於貴重商品應多加留心看管。