新北春季包種茶產季開跑　6月起連3週「茶香盛宴展售會」

▲▼新北百萬冠軍茶上市，首推出「千人封茶」活動 。（圖／農業局提供）

記者戴上容／新北報導

新北市春季包種茶產季正式揭幕！從6月起連續三個周末，新北市將舉辦「新北好茶展售會」，今（29）日於記者會上宣布精彩活動詳情。首場活動將於新北市民廣場盛大開幕，匯集全市60個特色攤位，接下來的活動則移師坪林區公所前廣場，包括茶鄉走讀、水岸野餐、茶餅茶酒DIY手作坊，更首次推出千人封茶活動，每場限額200人，並於中午準時開搶。比賽茶現正開放向坪林農會訂購。

新北市茶葉栽培面積約753.82公頃，年產量約426噸，其中坪林區占65%，是包種茶的主要產區。農業局表示，包種茶素有百萬冠軍茶之稱，結合當地青農與協會，打造多元夥伴關係，發展在地特色產業鏈，致力於建立消費者信任的品牌，營造永續農業與良好農業生產環境。

這次活動於6月1、2日在市民廣場舉行市集，以「花藝野餐風」為主題，現場展示新北好茶、茶點心及手作文創品，並安排六場茶席體驗活動，展現精湛茶藝。6月8、9、15、16日，活動移至坪林區公所前廣場，設有水岸野餐、SUP立槳體驗、薰花茶、茶泡澡球、茶餅乾及茶酒DIY手作坊，共計八場次。

坪林區公所表示，活動期間打卡送茶霜淇淋，參與品茗集點即可兌換當季限定品茗杯；市集消費滿3,000元，可獲品茗杯一份，滿5,000元則加贈好涼巾。DIY體驗、茶席體驗及坪林茶鄉走讀活動報名詳情可於「2024新北好茶」官網查詢。

千人封茶活動將於6月8、9、15、16日在坪林市民活動中心舉行，每日名額200人，報名費350元，即日起於網路開放報名。茶鄉走讀小旅行於6月8、9、15、16日舉行，由在地講師帶領坪林一日遊，探索茶鄉之美，走讀商圈、品茗、生態園區等特色景點，並贈送80元「好茶券」。目前報名已額滿，31日將加碼開放120個名額。

新北市農業局指出，市政府透過評鑑與製茶技術競賽，提升茶農技術，促進在地產業永續發展。比賽茶現正開放訂購，5月底前訂購享92折優惠，購買10斤贈送500元農會商品禮券一張，20斤贈送三張禮券，活動可向坪林區農會詢問訂購(02-2665-7227#28)或官網訂購。

▲▼新北百萬冠軍茶上市，今舉行記者會。（圖／記者戴上容攝）