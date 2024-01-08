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社會 社會焦點 保障人權

北宜改裝山道猴狂竄「警攔檢還跑」　眾人無奈：就是被這群猴搞爛

圖文／CTWANT

有民眾在網上分享影片，畫面顯示新北市新店警方員警在坪林區北宜路八段坪林加油站旁攔截「改裝車」，但還是有不少騎士不惜冒生命危險直接闖過，壓車衝道大馬路上跨越分隔線，畫面險象環生，不過警方在加油站內攔下其中一名騎士，發現他的機車有改裝引擎、未裝設後視鏡等違規，後續依法開罰，並要他到監理站驗車。

這名網友在臉書社團「爆料公社二社」分享影片，可見拍攝地點在新北市坪林區北宜路八段坪林加油站旁，該路段聚集不少改裝機車，排氣管聲響非常擾民，而一輛警車讓一名員警下車後，便開始要攔下這些改裝車的騎士，但這些改裝車的騎士，一看到警察的出現，立刻大迴轉，四處逃散。

北宜改裝猴四處亂竄「不服攔檢還跑」　網友無奈：就是被這群猴搞爛

▲警方在北宜路執行防飆勤務時，發現4輛改裝機車流竄，隨即上前攔查。（圖／翻攝自爆料公社二社）

另一段影片可見，由於加油站的入口已被警車擋住，另一名員警則在出口處攔截改裝車騎士，未料改裝車騎士不服攔檢，甚至猛催油門試圖閃過員警攔截，還可看見到改裝車騎士一左一右，就算員警跨大步，也來不及攔下，除此之外，改裝車騎士逃出加油站時甚至壓車、跨越至對向車道，畫面相當危險。

據了解，新店分局坪林分駐所長羅偉哲、警員陳守洋，7日上午8點左右在北宜路八段坪林加油站前執行防飆勤務時，發現有4部改管機車迎面駛來，一見到警方就急停到路邊，警方直覺可疑，才剛要走上前示意停車受檢卻有一部機車直接迴轉離去，另外3部車則是加速躲進加油站。

警方見狀立即上前制止，兩部機車拒檢逃逸，僅攔下22歲陳姓機車騎士，經過檢視，發現車輛有改裝引擎、未裝設後視鏡，當場依《道路交通管理處罰條例》開罰9百元以上， 1800元以下罰鍰，另要他到監理站驗車。

而整個過程也被網也捕捉到並上傳到臉書社團，對此，網友們表示「破管猴完全就是多餘的生物應該完全滅絕」、「這種聲音都比車還快，跟空襲警報一樣，聲音先到車子還沒到」、「這些人可以成熟點嗎」、「北宜就是被這群猴搞爛」。

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