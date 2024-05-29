男警執勤被女囚誘惑凍未條　「2人反鎖在警車後座」1個多小時

▲男警把自己和女囚反鎖在車上。（圖／翻攝自San Diego Police Department）

記者李振慧／綜合報導

美國聖地牙哥市警察海爾(Anthony Hair)被控逮捕一名女囚後，因為想和對方發生性關係，竟然把自己和女囚一同反鎖在巡邏警車後座上，消失了1個多小時才抵達警局，接受警方調查後已經離職。

在警隊工作的海爾，2023年8月15日逮捕2名竊盜車嫌犯，然而他把其中一名女嫌犯帶到警局途中，卻把自己和對方一同反鎖在警車後座，疑似違反警察紀律而接受調查，調查1個月後他便突然辭職。

海爾隨身錄影機畫面近來流出，影片中可看到，女囚搭乘警車時突然和海爾調情，除了詢問對方現在是否單身，還提出可以從事性行為的暗示，海爾則慌張表示，「現在不可以，有攝影機在拍」。

海爾後來把警車停靠在社區街道中，關閉了隨身攝影機，20分鐘後他因為自己也被鎖在警車後座，只能尷尬請同事來幫忙開門，結果員警1個多小時後才抵達現場開門。

海爾後來辯稱，他因為擔心女嫌健康出現狀況，才會停下警車到後座檢查對方情況，結果不小心把自己鎖在警車後座，然而警方沒有採信他的說法，因為在他的皮帶上發現精液痕跡，最後海爾自行辭職，目前無法得知他是否有面臨任何刑事起訴。