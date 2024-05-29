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社會 社會焦點 保障人權

警套話「有哈們嗎？」　半裸男被搜出50顆Toyz同款大麻煙彈

記者許權毅／台中報導

台中市一名27歲侯男前天蹲在路邊抽菸、兩眼呆滯，被人懷疑有吸食毒品。員警前往後，向侯男套話稱：「有哈們嗎？」結果侯男竟然反問身穿制服的員警：「要買嗎？」當場被員警斥責。經他同意搜索車內後，發現有50顆大麻煙彈，還是跟因販毒入獄的直播主Toyz販售同款毒品，依法送辦。

▲▼警套話「有哈們嗎？」半裸男以為生意來了...抓到50顆Toyz同款大麻菸彈。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中一名27歲侯男持有50顆大麻煙彈被逮，警方套話「有哈們嗎？」成功逮人。（圖／記者許權毅翻攝）

第四警分局黎明所27日接獲情資，南屯區干城街一帶有可疑男子，半裸蹲在在路邊抽菸，但是兩眼呆滯、神情恍惚。員警抵達後，先是上前查看男子神情，確實有異狀，懷疑他有吸食毒品，男子卻先提問稱：「怎麼了？你出現在這裡一定有原因。」員警套話詢問：「有沒有一些不一樣的，有哈們嗎？」男子竟然爽快回答：「哈們有，但是用完了。」

▲▼警套話「有哈們嗎？」半裸男以為生意來了...抓到50顆Toyz同款大麻菸彈。（圖／記者許權毅翻攝）

27歲侯男自稱剛從屏東恆春返回台中，「哈們」已經用完了。警方經他同意搜索後，在後車廂找到一袋物品，侯男還辯稱是普通的煙油，但警方立刻警鈴大作，侯男見警方不相信，才改口說「你要我老實跟你說嗎？」並開始解釋內含物。現場初步檢驗，確定是含有大麻成分的毒品。

▲▼警套話「有哈們嗎？」半裸男以為生意來了...抓到50顆Toyz同款大麻菸彈。（圖／記者許權毅翻攝）

警方仔細觀察後，發現與已經入獄的Toyz（劉偉健）先前所販售的大麻煙彈同款，侯男持有50顆，換算市價達20萬元左右，是否有販售情事仍待調查釐清。

警方指出，現場查獲大麻施用器具2支、含有大麻殘渣塑膠盒1只，大麻煙彈經警方送驗，呈現第二級毒品陽性反應，全案依違反毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦。

▲▼警套話「有哈們嗎？」半裸男以為生意來了...抓到50顆Toyz同款大麻菸彈。（圖／記者許權毅翻攝）

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