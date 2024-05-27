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約5層樓高！女「巨型滑水道」高速撞頭　未婚夫發現她吐血昏池中

▲▼滑水道,水上遊樂設施。（圖／達志影像／示意圖）

▲女高速滑下水道時，頭部撞傷陷入昏迷。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國25歲女子蘿拉(Laura Reyes-Merino)到佛州奧蘭多迪士尼遊樂園遊玩，乘坐大型水上遊樂設施Humunga Kowabunga時，意外在滑水道被撞昏並且腦部受傷，未婚夫指控當時向遊樂園工作人員求救，可是沒人上前幫忙，正在對遊樂園提出起訴。

起訴文件中顯示，女子蘿拉11日在奧蘭多迪士尼遊樂園遊玩時，搭乘214英尺（約65公尺）、約5層樓高的水上遊樂設施後，在滑水道中突然失去意識。未婚夫表示，他在滑行結束後發現蘿拉癱軟、昏倒在滑水道中，嘴裡有血，可是沒有救生人員上前幫忙。

未婚夫表示，工作人員過來後，說他們不是救生員，必須等救生員前來，所以親屬只好自行把蘿拉從水中救起，後來好不容易等到救生員到場，卻也說他們無法提供幫助也不能隨意觸碰傷者，最後只幫忙叫了救護車。

蘿拉的家屬認為，蘿拉搭乘遊樂設施時，當時附近若是有救生員在場監看，或是能第一時間提供幫助，腦受傷事件有可能就不會發生，也不會吐血差點淹死在滑水道中。家屬目前正在向迪士尼提出告訴，並且要求5萬美元（約台幣160萬元）賠償金，遊樂園尚未對事件發表回應。
 

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