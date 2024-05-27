約5層樓高！女「巨型滑水道」高速撞頭　未婚夫發現她吐血昏池中

▲女高速滑下水道時，頭部撞傷陷入昏迷。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國25歲女子蘿拉(Laura Reyes-Merino)到佛州奧蘭多迪士尼遊樂園遊玩，乘坐大型水上遊樂設施Humunga Kowabunga時，意外在滑水道被撞昏並且腦部受傷，未婚夫指控當時向遊樂園工作人員求救，可是沒人上前幫忙，正在對遊樂園提出起訴。

起訴文件中顯示，女子蘿拉11日在奧蘭多迪士尼遊樂園遊玩時，搭乘214英尺（約65公尺）、約5層樓高的水上遊樂設施後，在滑水道中突然失去意識。未婚夫表示，他在滑行結束後發現蘿拉癱軟、昏倒在滑水道中，嘴裡有血，可是沒有救生人員上前幫忙。

DISNEY SUED AFTER WATERSLIDE CAUSES WOMAN'S BRAIN DAMAGE



A 25-year-old woman is suing Disney after allegedly suffering brain damage on the Humunga Kowabunga waterslide in Orlando.



She claims she was knocked unconscious after hitting the slide’s walls, plummeting five stories at… pic.twitter.com/E2tPjznogS — Live Updates (@LiveupdatesUS) May 26, 2024

未婚夫表示，工作人員過來後，說他們不是救生員，必須等救生員前來，所以親屬只好自行把蘿拉從水中救起，後來好不容易等到救生員到場，卻也說他們無法提供幫助也不能隨意觸碰傷者，最後只幫忙叫了救護車。

蘿拉的家屬認為，蘿拉搭乘遊樂設施時，當時附近若是有救生員在場監看，或是能第一時間提供幫助，腦受傷事件有可能就不會發生，也不會吐血差點淹死在滑水道中。家屬目前正在向迪士尼提出告訴，並且要求5萬美元（約台幣160萬元）賠償金，遊樂園尚未對事件發表回應。

