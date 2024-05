約5層樓高！女「巨型滑水道」高速撞頭　未婚夫發現她吐血昏池中

▲女高速滑下水道時,頭部撞傷陷入昏迷。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國25歲女子蘿拉(Laura Reyes-Merino)到佛州奧蘭多迪士尼遊樂園遊玩,乘坐大型水上遊樂設施Humunga Kowabunga時,意外在滑水道被撞昏並且腦部受傷,未婚夫指控當時向遊樂園工作人員求救,可是沒人上前幫忙,正在對遊樂園提出起訴。

起訴文件中顯示,女子蘿拉11日在奧蘭多迪士尼遊樂園遊玩時,搭乘214英尺(約65公尺)、約5層樓高的水上遊樂設施後,在滑水道中突然失去意識。未婚夫表示,他在滑行結束後發現蘿拉癱軟、昏倒在滑水道中,嘴裡有血,可是沒有救生人員上前幫忙。

DISNEY SUED AFTER WATERSLIDE CAUSES WOMAN'S BRAIN DAMAGE



A 25-year-old woman is suing Disney after allegedly suffering brain damage on the Humunga Kowabunga waterslide in Orlando.



She claims she was knocked unconscious after hitting the slide’s walls, plummeting five stories at… pic.twitter.com/E2tPjznogS