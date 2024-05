花300元買刮刮樂中大獎　18歲男「爽贏3千萬元」一夜變千萬富翁

▲18歲男贏得100萬美元大獎。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國北卡羅來納州18歲少年麥克林(Jalen McLean)花費10美元(約台幣321元)請姊姊幫他買刮刮樂,沒想到竟然中得100萬美元(約台幣3,211萬元)大獎,瞬間變成千萬富翁。

來自洛里市(Raleigh)的麥克林,21日他給了姊姊達莎(Dasha Silas)一些零錢,要對方幫他買一張刮刮樂,達莎在當地商店以10美元挑中Jumbo Bucks刮刮樂彩券,沒想到因此中大獎。

Jalen McLean's sister picked him up a $10 Jumbo Bucks scratch-off, and the lucky ticket won him a $1 million prize! "I feel like the luckiest guy in the universe," he said with a big smile. “How many 18-year-olds win something like this?" Congrats, Jalen! https://t.co/RvxogFe6pN pic.twitter.com/732AkFflIo