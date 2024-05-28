花300元買刮刮樂中大獎　18歲男「爽贏3千萬元」一夜變千萬富翁

▲18歲男贏得100萬美元大獎。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國北卡羅來納州18歲少年麥克林(Jalen McLean)花費10美元（約台幣321元）請姊姊幫他買刮刮樂，沒想到竟然中得100萬美元（約台幣3,211萬元）大獎，瞬間變成千萬富翁。

來自洛里市(Raleigh)的麥克林，21日他給了姊姊達莎(Dasha Silas)一些零錢，要對方幫他買一張刮刮樂，達莎在當地商店以10美元挑中Jumbo Bucks刮刮樂彩券，沒想到因此中大獎。

Jalen McLean's sister picked him up a $10 Jumbo Bucks scratch-off, and the lucky ticket won him a $1 million prize! "I feel like the luckiest guy in the universe," he said with a big smile. “How many 18-year-olds win something like this?" Congrats, Jalen! https://t.co/RvxogFe6pN pic.twitter.com/732AkFflIo — NC Education Lottery (@nclottery) May 23, 2024

達莎表示，她把彩券帶回家中，讓弟弟自己刮開彩券，「當時他的笑容真的非常燦爛，嘴巴笑到都快裂開了」。麥克萊恩的獎金可分為2種方式領取，他可以選擇一次性領取60萬美元（約台幣1,926萬元），或分期20年、每年可領取5萬美元（約台幣160萬元）獎金。

麥克萊恩22日前往樂透公司領取獎金，最後他選擇以每年分期領取的形式，他表示感覺自己現在是全宇宙中最幸運的人，「有多少18歲的人能夠有這筆錢」，計畫將部分獎金用來買奧迪跑車。