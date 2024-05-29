23歲警牙齦痛竟罹患血癌　一度移除頭蓋骨降壓...已昏迷2個月

▲台中北屯所23歲李姓員警今年不適，被查出罹患血癌，至今仍昏迷住院中。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市第五警分局北屯所23歲李姓員警去年才畢業，剛分發到派出所上班，今年2月巡邏時突然臉色蒼白，同班員警將他送至醫院，一周後李員病況卻惡化、陷入昏迷，被診斷出「急性骨髓性白血病（俗稱血癌）」，腦部多處出血，一度需把頭蓋骨移除降腦壓，已昏迷2個多月。警友站號召各界，募集108萬轉交給李家，希望幫助度過難關。

警方指出，李員是警專40期畢業，去年才剛投入警界工作，第一個分發到的就是北屯所。所長林澤聰表示，李員剛畢業，表現很認真，不舒服當天是跟同班員警一同巡邏，結果突然臉色蒼白，才被緊急送到中國附醫治療，第一周雖然很虛，但仍有意識，不料3月1日就突然昏迷，一度插管。

▲李員（右二）才剛畢業，表現積極認真，同事間相處也不錯。（圖／記者許權毅翻攝）



院方查出他的病況應是急性骨髓性白血病，主要情況為腦部多處出血，一度讓腦壓過高，必須要拿掉頭蓋骨降壓，現已經裝回，氣切也已經移除，能夠自主呼吸，整體往好的方向走，但人仍處於昏迷狀態，得靠自身努力，才能進行下一步治療。

▲同事們得知此事，紛紛寫小卡、募款希望能幫李員度過難關。（圖／記者許權毅翻攝）



李員在病發前，曾向所長反映牙齦有出血、疼痛情況，原本以為僅是普通的牙病，沒想到正是血癌前兆之一。據了解，李員家族沒有血癌病史，平時身體也還算健康，目前醫師判斷，不排除是基因突變所造成。

▲北屯警友站協助募款108萬，日前已經交給李家。（圖／記者許權毅翻攝）



林澤聰說，李員住院幾乎是一天就得花費1萬多元，目前已經達到60多萬，李家家境小康，才決定協助募款。李母起初拒絕，認為同事們都不容易，是警友站站長周國權一同協助，號召地方仕紳後，才點頭答應，包含李員同事、同學、新興土地重劃會、育成同濟會、三甲福德協進會、北屯志工分隊等，總計募得108萬，交予李家，希望度過難關。