▲ 星鏈服務在中斷大約1小時之後恢復。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

斷線問題追蹤網站Downdetector.com的28日數據統計,億萬富豪馬斯克的太空探索科技公司(SpaceX)星鏈服務(Starlink)出現中斷情況,造成4萬1393名用戶受到影響。

路透報導,星鏈稍早宣稱處於網路中斷狀態,正在主動解決問題。星鏈服務大約中斷1小時,根據星鏈透過社群平台X的最新發文,「目前網路問題已完全解決。」

繞行地球的衛星目前約有7500顆,星鏈擁有其中大約60%左右,在全球衛星網路領域位居主導地位。

The network issue has been fully resolved