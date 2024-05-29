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快訊／韓國瑜凌晨突發文！被丟「藍垃圾」後首發聲　16字自我勉勵

記者柯沛辰／綜合報導

立法院會28日三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，但立法院長韓國瑜敲槌前，民進黨團向主席台怒砸一包又一包的「藍垃圾」，讓韓國瑜一度不悅「請大家安靜一下！」事後，韓國瑜似乎有感而發，29日凌晨近2點突然發文，除了感謝所有議事人員，也說自己會恪守本分，「為所當為」。

韓國瑜29日凌晨1點56分在臉書發文表示，辛苦所有議事人員、維安警力，自己將會恪守本分、為所當為，沉澱準備、繼續加油，也呼籲所有人「一起加油！」

▲立法院長韓國瑜主持「立法院職權行使法部分條文修正草案」三讀，遭民進黨立委丟「垃圾」。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國瑜主持「立院職權行使法部分條文修正草案」三讀，遭民進黨立委丟「藍垃圾」。（圖／記者林敬旻攝）

立法院28日力拼三讀《立法院職權行使法》修正草案，藍綠吵成一團，民進黨高喊「反黑箱、要討論」，國民黨則高分貝喊「反貪污、查弊案」。期間，議事人員宣讀全案條文，韓國瑜宣布國民黨團提出的文字修正，但民進黨有異議，要進行表決。

怎料，還沒表決完，民進黨立委們就突然從袋子裡拿出數包裝有「反黑箱」字條的「藍垃圾」，齊力朝主席台一陣亂丟。藍委見狀紛紛「護駕」，用手板阻擋「藍垃圾」攻擊，以免韓國瑜被砸到，但議場也頓時亂成一鍋粥，讓韓國瑜一度不悅表示「請大家安靜一下！」、「黨團幹部管一下好嗎？」

根據28日三讀修正通過的立院職權行使法部分條文，內容規範不得反質詢，被質詢人也不得有拒絕答復、拒絕提供資料等，或有其他藐視國會行為，違者可處新台幣2萬元以上20萬元以下罰鍰。

▼韓國瑜敲捶。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院長韓國瑜主持「立法院職權行使法部分條文修正草案」三讀，敲捶通過。（圖／記者林敬旻攝）

 
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