立院職權行使法修法三讀　柯建銘封「國恥日」：韓國瑜絕對是歷史罪人

▲立法院三讀通過「立法院職權行使法部分條文修正草案」，民進黨立委柯建銘發言。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨團與民眾黨團共同提出的國會改革《立法院職權行使法》部分條文修正草案今（28日）正式三讀通過，三讀後登記發言時，綠委齊批這是「黑箱修法」，連最後文字修正都看不見文字，民進黨團總召柯建銘怒斥，今天5月28日是國恥之日，立法院長韓國瑜毫不行政中立、不遵守程序正義，絕對是歷史罪人。柯強調，這是國家級危機，所以民意反撲，這麼多人站在立法院外面，你可以沒收國會但不能沒收民意。

民進黨團幹事長吳思瑤感嘆，第一次三讀感言感受不到光榮，相反的，對民眾感到抱歉，立委背後都有民意，修法應該是為國家好，但藍白強行碾壓的國會擴權法案，是出於報復跟仇恨的修法，藍白兩黨想報復民進黨，也不該報復人民跟國家。

吳思瑤指出，韓國瑜擔任院長不過3個月，卻創下立院30多年未曾有過的惡例，黑箱喬條文、透明公開在哪裡？就連三讀程序也可以黑箱，最後一刻修正文字也沒有送文件，也沒有看過三讀還改文字的程序不正義，民主審查全數失靈、議事規則會轉彎、一路做票做到底，這不是國會改革，是國會文革。

綠委鍾佳濱指出，稍早提文字修正，新台幣一萬元漏了一個元很常見，但將文字改為檔案，完全違背程序，法條內容錯漏百出、相關修法前言不對後語，黑箱立法、沒收討論，創下立法史以來最黑暗一章。

柯建銘指出，今天5月28日是國恥之日，這幾天最常聽到反黑箱、反擴權，國民黨沒收國會跟民主，唯一有可能阻止這一切的只有韓國瑜，在這裡要指控韓國瑜是違法院長：毫不行政中立、不遵守程序正義、所有違法行爲都在立院遂行，你絕對是歷史罪人。

柯建銘表示，韓國瑜只要講一句話就是：休息協商、程序重來。但卻完全不遵照程序正義，究竟是聽命於誰？在此宣告，中華民國民主堡壘，已經被北京戒嚴。柯強調，這是國家級危機，所以民意反撲，這麼多人站在立法院外面，你可以沒收國會但不能沒收民意。