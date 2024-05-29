「青鳥」醞釀罷免區域藍委　綠尊重：藍白繼續逾越程序正義終究受罰

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

立院28日續審藍白「國會改革法案」相關提案，立院職權行使法、刑法修法部分28日傍晚已經三讀，即便已是第四次院會，場外「青鳥行動」仍聚集數萬抗議民眾，甚至已經喊話要罷免部分國民黨立委，對此，民進黨團幹事長吳思瑤會後受訪時表示，若民眾黨、國民黨繼續逾越程序正義，民怨只會累積越來越高，終將會讓藍白兩黨政客受到懲罰。

吳思瑤表示，未來還有漫長法案要攻防，公民朋友任何自主性行為都尊重，國會擴權只是藍白擴權的開始，大家可以拭目以待，已經排入議程的三大錢坑法案將會使國家破產，沒有相關評估，將會讓這種圖利個人的錢坑法案強行通過，後續還有電業法跟健保法修正，這些都會癱瘓政府施政，讓立法權過度僭越行政權。

吳思瑤指出，後續還有很多國安法案：親中法案、違憲法案、亂政法案、錢坑法案4大種類，將會是藍白兩黨委員，應該接受民眾檢視，若繼續逾越程序正義，民怨只會累積越來越高，終將會讓藍白兩黨政客受到懲罰。

至於立法院長韓國瑜要求，院會應重視服裝儀容，吳思瑤感嘆，韓國瑜永遠只看到這種層次的事情，自己也認同國會應該保持儀容整齊以及高度跟氣度，但韓國瑜只會管這些事情嗎？他應該掌理的應該是讓立院運作正常化，阻卻藍白一再沒收委員會中心主義，而不是只聚焦穿牛仔褲、大家發言聲量多少。

吳思瑤喊話，希望韓國瑜好好做立法院長角色，他當院長不過三個月，已經創下國會30多年沒有的惡例，與其花心思約束服裝儀容，應該多做功課讓立院議事正常化，這才是正辦。