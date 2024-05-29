藍白版國會改革三讀　吳思瑤向國人致歉：比遺憾更遺憾、比憤怒更憤怒

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

藍白「國會改革法案」立院職權行使法、刑法修法部分28日傍晚已經三讀，對此，民進黨團幹事長吳思瑤會後受訪時坦言，要向所有國人致歉，再怎麼努力，民進黨團版本依舊被丟包，連平起平坐被檢視的機會都沒有，藍白不敢拿他們的版本跟民進黨團版本比較。對於修法版本，吳坦言，比遺憾更遺憾、比憤怒更憤怒，民進黨已經準備好釋憲相關籌備，正義即便會遲到，但終究會來到。

對於四天以來的院會議事攻防，吳思瑤表示，民進黨依舊用文攻取代武鬥、用強大的論述能量，把握最終表決前每一次發聲機會，黨團同仁經過這段時間努力，即便國會擴權法案被沒收發言、閹割討論，即便民進黨席次弱勢、表決會輸，但不放棄論述戰場跟發聲機會，歷經漫長努力，成功阻卻藍白要快速通過國會擴權法案的政治意圖。

對於相關議案審查，吳思瑤說明，國會擴權法案審查的都是藍白版本，黑箱喬條文、最終三讀還要偷渡文字修正，民進黨同樣提出國會改革四部法，包含：立院職權行使法、組織法、議事規則以及立委行為法，沒有一個被併案審查，至今仍被丟包、封殺，只有藍白版本可以唱獨角戲，這樣的失序跟亂象，才是民進黨團沈重呼籲：民主已死，國會已亡。

吳思瑤指出，立委背後都有民意，立法出發點應該是良善的，今天國會擴權法案卻都是出自於報復跟仇恨，因為選輸了、輸不起就要報復總統，要求違憲的即問即答；要報復行政團隊，所以設置藐視國會罪讓所有官員噤聲，甚至訂定查水表條款，未來都可能因為這樣私設刑堂的國會，憲法保障人民的權利將蕩然無存，比遺憾更遺憾、比憤怒更憤怒，民進黨已經準備好釋憲相關籌備，正義即便會遲到，但終究會來到。