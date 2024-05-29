陳雪生怪叫「歐嗚歐嗚」祝吳思瑤生日快樂　下午睡死忘記表決

▲立院28日續審國會改革相關條文，陳雪生上午在發言台怪叫，下午一度斷電睡死。（圖／記者邱顯燁攝）

記者柯沛辰／綜合報導

立法院28日續審國會改革法案，藍綠依舊吵得不可開交。國民黨立委陳雪生上午站在發言台時，突然鬼叫「歐嗚歐嗚歐嗚！啊啊！吳思瑤生日快樂！」直到被提醒才傻問「我剛剛講話大家聽得到喔？」現場一度陷入沉默。到了下午1點多，陳雪生似乎累到「斷電」，一度直接睡死，忘記舉手表決。

藍綠28日持續在立院交手，但雙方立委也略顯疲態，氣氛相較前幾次院會和平，沒有太多口角和肢體衝突。恰巧，這天是民進黨立委吳思瑤生日，因此立法院長韓國瑜一早9點進入議場時就送上祝福。不過，藍營內送上祝福的不只韓國瑜，還有陳雪生，只是方式似乎有些微妙。

當時藍營陳玉珍與綠營林楚茵、邱議瑩突然爆發衝突，為「再生醫療法」的順序起口角。藍委控綠杯葛議事影響再生醫療法審議，綠營則反控藍營不在乎民生法案，吵得不可開交。藍委洪孟楷見狀上前緩頰，但效果不大。

正當大家吵成一團時，陳雪生突然按下麥克風怪叫「歐嗚歐嗚歐嗚！啊啊！吳思瑤生日快樂，生日快樂！呵呵呵呵...哇啦哇啦哇啦！」讓現場眾人瞬間陷入沉默，並循聲望向站在台上的陳雪生，直到一旁的吳思瑤出言提醒，他才後知後覺地反問「我剛剛講話大家聽得到喔？」

之後，興許是稍早太亢奮，陳雪生逐漸「沒電」，被發現一直在座位上低頭閉目養神，但表決時還是有醒來舉手。不過。到了下午1點多，陳雪生似乎是真的累壞了，表決時一度沒舉手，持續低頭呼呼大睡，一旁的黨內同仁也沒有叫他起床。

▼陳雪生與綠營立委有說有笑，還一度貼上綠營標語貼紙，但隨後被王鴻薇一臉嫌棄地撕下。（圖／記者邱顯燁攝）