抗議聲又吵到台大兒醫　護理師驚「比上次還誇張」：重低音超大聲

▲「青鳥行動」28日晚間7萬人包圍立院。（圖／經濟民主連合提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

反對國會職權修法的民間團體28日再度發起「青鳥行動」包圍立法院，晚間喊破逾7萬人齊聚，人潮自青島東路、濟南路一帶自然外溢至中山南路。然而，上次因噪音打擾到台大兒童醫院後，抗議活動28日又再次因為音樂而打擾病童及病人休息。

臉書粉專「靠北護理師」透過近期活耀的社群threads發文，提及有粉絲私訊說，「今天外面的抗議，重低音超級大聲，比上次還誇張欸…忘了說，是兒童醫院，真的很吵…」。

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「靠北護理師」表示，threads應該比較多關注相關活動的人看，希望參加活動的人可以注意音量，「麻煩了」。此外，該文私訊的時間為28日晚間9時28分。

▲▼有護理師表示抗議聲又吵到兒童醫院了。（圖／翻攝threads）



該文被轉到PTT後，網友看完紛紛留言，「準備出征了」、「民主的重低音」、「免費演唱會耶，還不知足(反串」、「完全搞不清楚什麼地方該做什麼事」、「壁兒童醫院8點就休息了是不會安靜一點？」「那群人是連同理心都沒了嗎」、「我是陪病的家長的話我一定報警」。

此外，也有網友在threads表示，「太吵了， bass影響到兒童醫院甚至中正一分局都聽得到，請改善」、「我們在舊大樓住院都聽見了，真的好吵。我們是化療病人，都無法好好休息」。