青鳥行動是太陽花2.0？大學師曝2者最大差別：學生更關心2件事

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青鳥行動是太陽花2.0？大學師曝2者最大差別：學生更關心兵役跟五月天

▲反對國會職權修法的民間團體28日再度發起「青鳥行動」包圍立法院。（圖／記者湯興漢攝）

▲反對國會職權修法的民間團體28日再度發起「青鳥行動」包圍立法院。（圖／記者湯興漢攝）

記者閔文昱／綜合報導

立院28日續審藍白「國會改革法案」相關提案，立院職權行使法、刑法修法部分28日傍晚已經三讀，即便已是第四次院會，場外「青鳥行動」仍聚集數萬抗議民眾，表達對藍白立委的不滿。不過，此次「青鳥行動」是否就是「太陽花2.0」？淡江大學助理教授何景榮認為，2者最大的差別在於「這次的行動並未見到大專院校明確地站出來支持。」

資深媒體人羅旺哲28日晚間在《POP大國民》節目專訪淡大助教何景榮，首先關於民眾黨立委麥玉珍被民進黨立委林淑芬「K了一拳」部分，同為新住民的何景榮表示十分贊同麥玉珍提告，並痛批民進黨已經執政兩次，到現在還在用暴力來欺壓多數民意，「一連串行動喊是年輕人發起，這真的是教壞年輕人」。

▲淡大助教何景榮接受羅旺哲專訪。（圖／翻攝自Facebook／羅旺哲）

▲淡大助教何景榮接受羅旺哲專訪。（圖／翻攝自Facebook／羅旺哲）

至於這次「青鳥行動」是否是太陽花2.0？何景榮認為，自己走過野百合、太陽花學運，這次最大的差別是「大專院校沒有很明確地站出來」，因為當時的太陽花學運是反對服貿，直接影響到學生的未來工作，而「青鳥行動」則是由執政黨發起，主要針對在野黨。

何景榮觀察，他在校園中並未見到許多學生對此次行動進行討論，反而最關注的問題仍然是由執政黨引發的「兵役問題」，也因此若政府要喊抗中保台，「那關學生什麼事？」

另外，最近學生們熱烈討論的還有「五月天事件」，不過他呼籲大家不要過度苛責五月天，因為他們並未做出傷害台灣的言論，且自我認同並未違憲，也未違法，因此不應該對他們進行過度的批評，如今不管是部分中國大陸民眾、還是民進黨支持者，都已經到了有點「思想檢查」的情況，大家反倒應該想想，「是不是我們政府，對於台灣文化影視產業，做了些什麼？」

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