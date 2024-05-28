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全障運落幕！燒烤老闆大方請客　勉勵學生：努力才能贏得尊重

▲燒烤店老闆勉勵學生只有努力才能贏得尊重。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲燒烤店老闆勉勵學生只有努力才能贏得尊重。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

113年全國身心障礙運動運進入賽事的尾聲，為了慰勞來自台東的學生選手，台中文心路三段知名烤肉餐廳潼阪燒烤的老闆特別免費招待台東縣立新生國中、台東專科學校、台東特教學校的師生至店內享用美食佳餚，並勉勵學生只有努力才能贏得尊重。

在為期5天的全障運賽事中，來自台東的學生選手們展現了堅毅不拔的精神，在各自的項目中奮力拼搏，為自己爭取榮耀，這些學生的故事、刻苦的訓練過程，深深感動了潼阪燒烤的老闆。

潼阪燒烤老闆表示，這些孩子們遠從東部來到中部，每天拼盡全力揮灑汗水，展現訓練的成果，讓他看到心智障礙者努力奮鬥的另一面，每位選手替自己在運動競技的舞台上爭取最佳的表現，而老師、教練可以協助選手們跨越身心障礙的限制，挖掘出學生的潛力，也讓他非常感動。

老闆勉勵前來用餐的學生，唯有不斷的努力，不怕失敗與挫折，才能贏得他人的尊重與肯定。他表示，他自己也是從基層餐飲做起，一路走來深知腳踏實地，不斷琢磨自己能力的重要性，希望這些孩子們能夠持續堅持，在各自領域發光發熱。

▲燒烤店老闆勉勵學生只有努力才能贏得尊重。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲燒烤店老闆免費請學生享用大餐，並勉勵只有努力才能贏得尊重。（圖／記者楊漢聲翻攝）

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