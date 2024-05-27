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關警攜手金融機構　「關懷提問」阻詐騙

▲員警攜手金融機構推行關懷提問來阻詐。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲員警攜手金融機構推行關懷提問來阻詐。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

臺東縣警察局關山分局轄內金融機構及超商，共計約27處，為擴大防詐宣講效益，由轄下各分駐所，派員加強向職員及員工實施「關懷提問」的宣講，並建立「友善通報網」，以此不斷提升職員及店員的警覺心，協助警察發覺民眾在使用ATM提(匯)款、I bon購買遊戲點數及臨櫃提(匯)款時，神情及說話上有無異常，於第一線「及時發現、及時通報、及時攔阻」，避免民眾受害。

鑑於歹徒經常利用各種詐騙手法要求民眾至銀行臨櫃提領或匯出大額現金，該分局與金融機構簽訂「關懷提問」協議，請櫃檯行員對於客戶辦理匯款、無摺存入非本人帳戶、年長者提領現金達新臺幣3萬元以上等交易，以及申辦約定轉帳、等值新臺幣50萬以上之國外匯出款案件，應主動關懷提醒客戶，特別是客戶於交易過程中神色慌張、保持手機通話等情形，更應提高警覺。

希望透過與客戶交談瞭解其交易動機與目的，如有顯屬遭詐騙之情形，應予勸阻並報警處理，積極預防民眾受騙。另外也於ATM旁及金融機構門口等顯眼處所，張貼各式防詐海報及標語，就是要不斷提醒民眾「小心詐騙就在您身邊」。

關山警察分局表示，透過行員多一份的關心，可有效防範詐騙案件於未然，臨櫃關懷提問措施已成為社會安全網之一環，未來亦將持續推動執行；再次重申，民眾若接到不明訊息或是電話，請謹遵「1聽2掛3查證」的防詐三步驟，或撥打165反詐騙專線及110報案專線詢問，切勿輕易提供個人資料或依他人指示提匯款或轉帳，以保障自身財產安全。

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