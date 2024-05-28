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潛入太平洋的Parik！花蓮美崙山步道共學坊　講師領路深入走讀

▲▼講師從室內的「步道學」課程介紹多種國內外不同的步道樣貌。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼講師從室內的「步道學」課程介紹多種國內外不同的步道樣貌。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

緊鄰太平洋的美崙山曾是花蓮八景之一，因其山頭有108公尺高，所以在清朝、日治時期乃至今日都是重要的軍事戰略位置。花蓮縣政府期能打造更為舒適安全的全齡友善使用環境，特辦理工作坊，邀請民眾透過視覺、觸覺、嗅覺、聽覺等身體感受和美崙山進行互動，一起共同討論山林未來式。

▲▼講師從室內的「步道學」課程介紹多種國內外不同的步道樣貌。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚表示，美崙山鄰近於花蓮市中心，是一般大眾、親子團體及年長者下班及假日親近戶外的好去處。介在太平洋及中央山脈的地理位置，也讓此處成為過境生物以及都市生物利用的好去處。

▲▼講師從室內的「步道學」課程介紹多種國內外不同的步道樣貌。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

講師親自領路，沿途經過了10種以上的步道鋪面。

工作坊邀請千里步道協會徐銘謙老師擔任講師，室內的「步道學」課程介紹了多種國內外不同的步道樣貌，並探討其形成的原因及潛在的問題。接著再由徐老師領路，從美崙山的南段一路走到北段，沿途經過了10種以上的步道鋪面，藉由觀察自身呼吸、步伐及膝蓋抬起的高度，來專注於自身與步道間的關係。最後抵達北嶺觀景平台，坐在與樹根交融的石磚上，吹著來自太平洋的風，看著夕陽灑落林間，並聽著彼此分享今天在與於工作坊所習得的知識與對步道新的體會與認識。

▲▼講師從室內的「步道學」課程介紹多種國內外不同的步道樣貌。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚說，美崙山是個生態與人類活動並存的地方，美崙山除了擁有多種不同步道提供不同登山者挑戰外，沿途的鳥況也十分迷人，走在步道上即可聽到五色鳥此起彼落的敲木魚聲，酷似小貓叫聲的紅嘴黑鵯，以及音色婉約的頭烏線，在步行間，更可近距離的看到育幼中的黑冠麻鷺以及綠繡眼的巢。

▲▼講師從室內的「步道學」課程介紹多種國內外不同的步道樣貌。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚指出，透過「行走於步道」，讓民眾重新認識美崙山所擁有的美好，藉由講師的引導讓大家知道環境的重要性，並藉此激起關心自身週遭環境心，期許未來可以延伸大家環境保育的心在我們的日常生活，最終達到提升環境知覺的成效。

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