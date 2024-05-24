台南第一幼兒園力邀南消防災共學　親子百人挑戰闖關成功

▲台南市立第一幼兒園24日上午邀請台南市消防局第七大隊中正分隊，共同辦理防災親子共學闖關活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為使防災意識從小開始根植，台南市立第一幼兒園24日上午邀請台南市消防局第七大隊中正分隊，共同辦理防災親子共學闖關活動，超過百名的幼生與家長踴躍報名，共同挑戰災害預防與應變的遊戲關卡，獲得熱烈迴響。

活動的開始由中正消防分隊進行防災宣導，如地震保命三步驟、防災背包備好沒煩惱、救溺五步：「叫、叫、伸、拋、划」，也透過相關繪本對小朋友進行分享，靜態教學後，銜接到第一幼兒園與中正消防分隊所設計六個防災遊戲關卡，分別為水過濾、滅火器使用及住警器安裝需知、火災應變問答、地震保命三步驟、防災包整備、救溺五步。

過程中除了促進親子的默契，更能讓家長與幼生實際操作防災的正確方式，活動的尾聲，第一幼兒園小朋友穿上小小消防衣坐上消防重機及消防雲梯車，體驗消防車組出動時的情景，並向消防人員贈送卡片，對每位救災英雄獻上感謝。

第七大隊大隊長石家源表示消防體驗活動深受民眾的喜愛，透過活動讓小孩與家長們熟悉消防工作內容，增強大家對於防災觀念的重視，也特別呼籲民眾務必留意水域遊憩安全，遠離危險水域，確保自身安全。

消防局長李明峯表示，火災預防和火災搶救一樣重要，消防知識應從小紮根，每年4月到9月是汛期，也是民眾戲水的高峰期，應熟記戲水安全注意事項，避免至轄內危險水域戲水。