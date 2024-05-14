路透社：台美海軍4月份悄悄進行「西太平洋軍事演習」

▲美國曾與英國、澳洲和日本在印太地區舉行聯合軍演。（資料照／翻攝自Instagram／@indopacom）



記者吳美依／綜合報導

《路透社》引述4名消息人士說法報導，美國與台灣海軍4月份在太平洋悄悄舉行「未公開」的聯合演習，在中國軍事威脅加大之際，強化雙邊軍隊合作。

根據消息人士說法，這場演習4月份在西太平洋舉行，為期數日，旨在練習「基本」操作，例如通訊、加油與補給等，並且涉及「多處軍事資產」，雙方約有6艘海軍船艦，包括護衛艦、補給艦、支援艦。

消息人士們指出，在官方說法中，這場演習並不存在，而被形容為「意外的海上相遇」（unplanned sea encounters），儘管主要僅涉及基本演習，對於確保兩軍在緊急狀況下能夠共同行動，卻是至關重要的。

關於這次演習，台灣海軍回應《路透社》時表示，這是為了應對海上突發狀況，盡量減少對於彼此的「干預」，因此按照美國倡議的「海上意外相遇規則」（CUES）行事，「海軍經常與他國船隻接觸，並且在必要時刻進行相遇演習。」美國五角大廈則拒絕置評。

「海上意外相遇規則」大約在10年前制定，旨在協助緩解海上軍事緊張局勢，提供相關指導方針，例如安全航速與安全距離、共同通訊語言、若船艦失能該採取哪些行動等。

報導指出，中國幾乎每天進入台灣防空識別區，在台灣附近進行軍演，而華府與台北近年持續擴大軍事合作，但由於北京反對，美台軍事接觸通常保持低調，且沒有官方證實，軍事訪問與訓練皆是如此。