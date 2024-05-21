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微特展暨西拉雅族祖先文化遺產工作坊　邀你一同認識西拉雅族的考古行動

▲文資處與成功大學考古研究所，5月26日、6月16日將舉辦「走向『蕭壠』 ，西拉雅族原住民考古行動」微特展暨西拉雅族祖先文化遺產工作坊。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲文資處與成功大學考古研究所，5月26日、6月16日將舉辦「走向『蕭壠』 ，西拉雅族原住民考古行動」微特展暨西拉雅族祖先文化遺產工作坊。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

文資處與成功大學考古研究所，5月26日、6月16日將舉辦「走向『蕭壠』 ，西拉雅族原住民考古行動」微特展暨西拉雅族祖先文化遺產工作坊，以《在蕭壠，與祖靈相遇》這部紀錄片為開頭，聚焦近年來辦理的西拉雅族考古行動計畫的艱辛歷程，後續藉由行動展箱導覽及手作體驗等方式，希望讓參與民眾更進一步認識西拉雅族的文化。

「我們不是沒有文化，只是你們還不了解。」紀錄片中，一位參與考古行動系列活動的青年這麼說道，側寫出當代西拉雅族人所面臨的困境與挑戰。

有鑒於此，西拉雅族的考古行動號召西拉雅族人回到祖先故居蕭壠社，藉由考古發掘和一系列的體驗活動，讓自身也讓大眾透過西拉雅族祖先的考古遺產，讓西拉雅文化在重新與族人連結並向下扎根的同時，也從考古成果中找到更多遺落的文化符碼和線索，期望能在當代復刻出具西拉雅族傳統精神的物件和載體，讓西拉雅族人能更具象地述說並傳達他們的文化，促進族群間的兼容與共融。

▲文資處與成功大學考古研究所，5月26日、6月16日將舉辦「走向『蕭壠』 ，西拉雅族原住民考古行動」微特展暨西拉雅族祖先文化遺產工作坊。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次活動將分為上下半場，上半場將以紀錄片播映及映後座談的形式，以考古實踐的角度切入，探討西拉雅族文化復振之路，以「復返西拉雅」為主題，嘗試從時間上和空間上，找回西拉雅族的過往，從四百年前到如今，在歷經文化和政權的交替衝擊下，西拉雅族人究竟是如何去適應與變化？而此刻又將走往哪個方向？

而下半場則是藉由導覽4個不同主題的微型展箱，解說自2021年起考古團隊在西拉雅族蕭壟社考古發掘的成果，讓民眾有系統性地認識並近距離地接觸「考古」和「西拉雅族文化」。
最後，主辦團隊也精挑出西拉雅族的復刻文物，開放民眾進行手作體驗，分別以西拉雅族的十字繡工藝及燒製玻璃珠進行體驗，讓民眾運用巧手與巧思，打造具西拉雅文化風格的專屬飾品帶回家紀念。

▲文資處與成功大學考古研究所，5月26日、6月16日將舉辦「走向『蕭壠』 ，西拉雅族原住民考古行動」微特展暨西拉雅族祖先文化遺產工作坊。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次活動全程免費，但名額有限，有興趣的民眾，請搜尋Facebook粉絲專頁「復返西拉雅」，活動詳情與西拉雅族考古行動的最新消息都將在此露出。

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