走山林賞海景！深度走讀花蓮美崙山　2天工作坊即日起開放報名

▲5 ／26和5 ／27「美崙山系列工作坊」邀請全民一同深度走讀美崙山。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

鄰近花蓮市中心的最高山林「美崙山」，因距離花蓮火車站僅需5分鐘車程的便利交通性，同時具備早期軍事文化、豐富自然生態及市海雙景等特色，一直以來都是花蓮觀光、登山休閒的熱門景點。為能在山林共生並保有地方文化脈絡的前提下，打造全齡友善的使用環境，給與民眾更安全、舒適的場所，花蓮縣政府5 ／26和5 ／27辦理美崙山系列工作坊，邀請全民一同走進美崙山，透過體驗、傾聽及交流等參與式互動共築山林未來式。

縣長徐榛蔚說，美崙山生態公園是花蓮市區著名觀光景點，區內蘊藏豐富自然保育資源，除能觀察到瀕危絕種的台灣狐蝠外，也是過境生物及都市型生物的熱點區域，此外因地勢較高，從清朝到至今都是重要的軍事戰略位置，直到現在還留有相當具歷史文化價值的碉堡及忠烈祠。然而美崙山在與人們經年累月共存下，山上留有各時代交錯的路徑痕跡與設施，層層疊疊之中讓山林增添了許多負擔，而如今將迎來整體優化建置的時刻，期望能透過全民共創的方式，聆聽用山人之聲，一齊發想打造青銀共存、環境共生的世代宜居城市綠洲。

分別為5 ／26（日）美崙山願景工作坊，由輔仁大學景觀設計學系顏亮一教授、心理學系邱倚璿教授及花蓮洄瀾窩青年旅舍組隊，與民眾暢聊公園的各樣態使用情境所延伸的全齡友善通用設計，並運用認知地圖、模擬上山的使用者情境體驗等參與式互動，帶領民眾想像美崙山未來的樣子；而5 ／27（一）手作步道工作坊，則由千里步道協會徐銘謙副執行長透過實地走讀美崙山的桂花小徑與嶺線步道兩種完全不同類型步道，來反思步道施作對環境的影響，從而深刻體悟與山林共生的平衡之道。

農業處長陳淑雯說明，工作坊的辦理圍繞「環境共生」、「通用設計」、「休閒遊憩」等主題進行討論，藉由傾聽全民的聲音，反應至共融空間營造、友善設計思考，讓未來的美崙山在環境、動線及設施上更加符合大眾需求。工作坊自即日起開放報名，名額有限，歡迎有興趣參與的民眾踴躍報名參加，報名相關資訊，可參考活動海報或到花蓮縣政府農業處臉書查詢。

報名資訊

5/26(日) 美崙山願景工作坊

地點：美崙山公園科博館

報名連結：https://reurl.cc/70d4Ll

5/27(一) 手作步道工作坊

地點：美崙山好萊塢歌舞協會

報名連結：https://reurl.cc/qVvn40