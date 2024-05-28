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國會改革案今天能完成三讀嗎？　羅智強：有機會

國會改革案今天能完成三讀嗎？羅智強這樣分析

▲邱議瑩今天痛批國民黨沒有讓再生醫療法先完成三讀，羅智強則反唇相譏，邱一度上前理論，揮手要拍掉羅的手機，後被民進黨立委拉開，兩人衝突未繼續擴大。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

立院院會今天再度審查國會改革五法，由於朝野協商已經決定立院本週五院會將邀請閣揆卓榮泰率相關部會首長進行施政報告，外界好奇法案今天能順利三讀嗎？

國民黨立委羅智強分析，立院院會今天上午開議後，繼續處理民進黨團提出的１５項再修正動議，國民黨與民眾黨都對民進黨版表示支持，但民進黨團堅持要表決，形成立院非常罕見的奇特景象。

他說，如果民進黨團不反對自己的版本，院會１０分鐘就能二讀完畢，三讀也不需要太久時間，即可進入民進黨立委邱議瑩最關心、一直罵國民黨立委「為何不先審查」的再生醫療法，以及原住民的健康普查法案等。

羅智強說，民進黨「非常厚顏」的否決綠營黨團提案，有異議，每一條條文就要進行八次重複表決，每一條條文處理至少需要３０分鐘，保守估計，全部處理完畢約需３００分鐘，也就是５個小時到７個小時，恐怕要拖到傍晚。如果這７個小時能省下來，再生醫療法已經過關了。

羅智強指不是國民黨團耽擱民生法案，是民進黨團在耽擱，國會改革五法中，立院職權行使法的部份應該可以完成三讀，但「藐視國會罪的刑法修正案」以及「正副院長記名投票」是否能完成三讀，他認為只要民進黨立委不攻主席台，應該有機會，但能否真正審完，仍有待議事進行的順暢度而定。

國會改革五法是指「立法院職權行使法」、「刑法」、「立法院組織法」、「立法委員行為法」、「立法委員互選院長副院長辦法」等5法的修法。

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