國會改革案三讀後「綠恐出狠招」　羅智強：提「釋憲」機率最大

▲國民黨立委羅智強。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

本周五立院院會預定進行新任行政院長卓榮泰施政報告及總質詢，攸關國會改革的《立法院職權行使法》修正草案歷經三次院會挑燈夜戰後，全部67個條文中，只剩下15個條文待處理，預計今院會（28日）可以完成三讀。國民黨立委羅智強則表示，民進黨可能的反制招數，包含總統不公布法律案、行政院提覆議、聲請釋憲等，並認為聲請釋憲是最有可能的方法。

羅智強今日在議場內與同黨籍立委張嘉郡直播時，談及國會改革法案三讀後民進黨可能的反制招數，包含總統不公布法律、行政院提覆議、立法委員提復議、聲請釋憲、解散國會等，並逐一分析，認為最有可能的招數是聲請釋憲，因立法院民進黨團總召柯建銘日前已放話，若藍白版本修正通過，民進黨團一定會提釋憲。

羅智強說，如果賴清德總統極端不公布法律案，賴將付出非常大的代價，從此之後立法院幾乎不審法案、預算，因此手段太極端，機率應該不大，等於逼大家攻總統府，斷掉整個民主路，「但如果賴清德選擇這樣硬幹，國民黨也只能揭竿而起了。」張嘉郡則嘆，這樣簡直就是逼中國大陸來攻打台灣，因為賴政府不穩定，就會是最好攻台的時間點。

羅智強表示，民進黨如果在政院覆議期間，採取暴力手段攻占主席台杯葛議事，讓立法院癱瘓15天，讓法案自動被打回，這個他們有因應辦法，也有決心不會讓民進黨得逞；

羅智強說，國民黨不怕覆議，因為覆議就是再來一次而已；張嘉郡語帶玄機透露，「國民黨會做一個讓民進黨無法復議的動作。」

根據立法院議事規則，決議案復議的提出，20人以上之連署或附議，且應於原案表決後下次院會散會前提出，復議動議經表決後，不得再為復議之動議。

至於解散國會，羅智強說，立法院要先對行政院提不信任案且通過，賴清德就可以宣布解散國會，但國民黨又不是笨蛋，且如果民進黨自己發動不信任案真的會「很好笑」，要經2分之1立委以上贊成，國民黨沒有同意也不會過，除非民進黨要拉攏民眾黨嗎？「民進黨成功拉攏民眾黨的機率低，假使成功解散國會後，區域立委還有機會再選上，但民眾黨8席立委都是不分區，也不一定會再被黨提名。」