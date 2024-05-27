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信工作輕鬆日薪二千入坑反淪車手　佯稱外派經理詐民眾2000萬遭逮

▲民眾遭假投資話術詐騙2000萬，埔里分局逮車手送辦。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲民眾遭假投資話術詐騙2000萬，埔里分局逮車手送辦。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

有民眾誤信某投資有限公司「投資股票保證獲利」等話術，陸續約見交付對方2000多萬現金，驚覺可能受騙後向警方報案；埔里警分局專案小組經半年追查，日前至臺中市逮捕該詐欺集團車手邱姓男子到案，訊後依刑法詐欺欺等罪嫌移送法辦。

埔里分局指出，112年11月底即接獲被害人報案，稱其遭不詳詐騙集團以假投資手法詐騙，陸續以面交方式交付現金予詐騙集團成員多達20次，最後發現無法出金才恍然驚醒。

▲民眾遭假投資話術詐騙千萬，埔里分局逮車手送辦。（圖／記者高堂堯翻攝）

分局長林威廷隨即指示偵查隊組成專案小組，經數月追查，得知車手身分為邱姓男子，於5月24日向檢察官聲請拘票，至其臺中市豐原區住處將他逮捕到案；邱男供稱最初為找工作而誤交損友，受不詳詐欺集團成員以「上班方式輕鬆，日領新臺幣2000元」徵才話術吸引，到該集團內擔任車手後，以假工作證佯裝該投資有限公司「外派經理」，到埔里鎮以面交方式收取詐騙被害人之現金款項得逞。

全案經警詢後，依《刑法》詐欺罪、洗錢防制法，移送南投地檢署偵辦；林威廷表示，近年來詐騙案件類型最多的就是假投資，遭詐金額也最大，呼籲民眾不要點擊網路來路不明的連結、勿輕信來路不明的投資管道，應透過合法管道投資才能確保財產安全，並提醒「冷靜」、「查證」、「報警」等防詐重要3步驟，亦可撥打165專線諮詢，如有發現任何不法，請與埔里分局聯絡，電話：049-2982004。

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