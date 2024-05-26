2車手衰碰「車手剋星」　起獲27張金融卡及15萬千元大鈔

▲台南市警二分局緝獲王、沈兩名車手，力獲金融卡及現金，依涉嫌詐欺、洗錢防制法等罪嫌送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

來自東部的2名詐騙車手，24日下午持27張提款卡，前往融機構提款時，剛領15萬元現金，即遭台南市警二分局海安派出所副所長高德陵等人發現可疑，盤查查獲2人係車手，全案依詐欺、洗錢防制法等罪嫌送辦！

台南市警二分局海安派出所副所長高德陵等人，24日下午1時30分許在中西區康樂街某金融機構前執行巡守勤務中，發現24歲沈姓男子在銀行前徘徊，且看見警察急欲躲避，乃上前盤查並發現他為新北市警局通報詐欺案協尋分子，並在盤檢中發現竟持有他人27張金融卡等物品。

過程中眼尖員警發現從遠方走來之23歲王姓男子一看見警盤檢沈男，竟快步轉頭急欲離開，經警追上攔下，也在王男身上起出千元大鈔15萬元及他人金融卡2張等物品。

沈男遭警盤檢中說話吞吐，也在員警拍搜檢查中，進而在其口袋及手提包內發現持有27張金融卡，且無法說出金融卡來源。在確認沈男車手身分上銬時，發現遠方走過來之王男一見沈男遭警逮捕，轉頭快步急欲離開，也為員警上前攔下。並發現身上藏有剛從提款機領來之15萬元千元大鈔及2張他人金融卡，進而確認兩人為詐欺集團之車手。

經查兩人24日接獲詐團上游之指示，取得27張金融卡一同從東部前來台南從事詐欺集團車手提領詐款工作，24日一起至台南投宿並出門提取詐款，不料甫上工領了15萬元即遭警攔下逮捕帶回。

調查中也發現，兩人所持有27張金融卡中，有6個帳戶已遭警示，且查知6個被害人在5月中旬陸續遭「購物解除分期付款」之詐術所騙而匯出金錢，受騙金額達112萬元，在員警攔下逮捕提款之沈、王兩嫌，成功阻止被騙金錢遭領出。

經調查得知沈、王兩車手以領取金額之0.5％為酬勞，5月中迄今已陸續獲取1萬至4萬元之不法所得。警方指出，沈嫌持有27張金融卡，俗稱收水車手；王嫌持2張金融卡、剛領詐款現金15萬，俗稱取款車手。後續警方也將全面清查27張金融卡來源及釐清被害人遭騙情形，深入溯源追查詐團共犯到案究辦。

第二分局表示，兩名車手運氣極差，一進入台南即碰上素有「車手剋星」之海安所副所長高德陵，高員詳予注意周邊動態，常由一絲絲可疑徵候進而盤檢而查獲車手現行犯，今年4、5月份也已陸續在勤務中查獲6名車手到案送辦。今後也將持續因應民眾期待，全力聚焦打詐任務，有效運用打詐四法，結合各局處賡續推動識詐、堵詐、阻詐、懲詐等工作，建立台南最安全幸福宜居城市努力。