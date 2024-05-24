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社會 社會焦點 保障人權

詐團冒名「中捷長髮哥」是假的　27歲網路小編認了：想要社會關注

▲▼林嫌假冒「中捷長髮哥」發送不實詐騙簡訊，向民眾借款5萬元。（圖／翻攝臉書）

▲林姓小編偽造不實詐騙簡訊，稱有人冒充「中捷長髮哥」騙取醫藥費。（圖／翻攝臉書）

記者張君豪、柯沛辰／新北報導

「長髮男」許姓男子在中捷砍殺案中奮勇制伏嫌犯，成為全民熱門話題，不料當天立刻傳出有人假冒「長髮男」名義詐取醫藥費。刑事局火速逮人，才發現簡訊根本不是詐騙集團發送，而是新北市某財訊公司的27歲網路林姓小編自導自演，目的是為了「引發社會關注」。

根據警方調查，27歲林姓男子在網路論壇「股市爆料同學會」擔任小編，卻在21日晚間6點11分創建新帳號「台股兩萬衝衝衝」，貼出偽造的簡訊截圖，還發文稱「中捷長髮男找我借錢，請問我該借嗎（誤，現在詐騙集團的手腳是越來越快了，他也不跟我說一下他多少錢才解套，我怎麼知道什麼時候才能拿到錢？」

簡訊內容寫著，「你好，我是中捷長髮男。我現在人在醫院，急需用錢，由於跟歹徒搏鬥的時候皮夾掉了，只能找有緣人借錢。只需要5萬塊錢，等我的台積電解套的時候，再將股息還給你。感謝你，請將錢轉到以下帳戶...」

截圖曝光後，迅速在網路上瘋傳。林男見勢頭不妙，也火速利用自己論壇管理員的權限刪文，並將該帳號刪除。不過，警方循線追查後，仍鎖定林男，24日將人約談到案說明。

林男到案後供稱，他製作假簡訊截圖的原意是為了「引發社會關注」、「提醒社會大眾不要被類似手法詐騙」，沒料到廣大網友會以訛傳訛，讓他感到非常懊悔。

警方表示，林嫌為了衝網路流量、製造話題性，利用中捷砍人案自行製作虛偽內容，並非詐騙集團發送簡訊，且簡訊內容所提供帳戶已用馬賽克隱藏，未有民眾受騙匯款。

不過，警方指出，林嫌在網路論壇散布不實訊息，造成民眾恐慌，涉嫌違反社維法第63條「散布謠言，足以影響公安寧者」，可處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰，後續將報請法院裁處。

▼林嫌創新帳號發文，後來發現事情鬧大，刪文刪帳號仍被逮。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼林嫌假冒「中捷長髮哥」發送不實詐騙簡訊，向民眾借款5萬元。（圖／記者張君豪翻攝）

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