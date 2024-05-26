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史上最扯！菲籍逃逸女移工淪詐團車手　約面交還帶「翻譯人員」

▲菲籍逃逸女移工（右）淪詐騙集團車手，與受害人約定面交竟還帶同陳姓台籍婦人（戴鴨舌帽者）擔任中文翻譯。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲菲籍逃逸女移工（右）淪詐騙集團車手，與受害人約定面交竟還帶同陳姓台籍婦人（戴鴨舌帽者）擔任中文翻譯。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

一名男性民眾在臉書認識網友，對方卻要求他將上百萬存款解除定存、約定面交，男子察覺可疑，遂向警方報案；警方趁雙方碰面時，當場逮捕擔任詐騙集團車手的菲律賓女子，而她不但是逃逸移工，竟還帶同另一名年近8旬的台籍婦人當中文翻譯，令警方嘖嘖稱奇。

南投警分局指出，日前接獲報案：被害男子稱，他和對方才在臉書互加好友幾日後，對方便藉機表示要領取海外包裹、內有大量現金，請他幫忙繳付2萬多元；男子原本不疑有他而照辦，但於領取金錢之際，對方獲知他的戶頭還有100萬餘元定存，隨即改口，要他交付解除定存之款項，男子才猛然驚覺對方可能是詐騙集團，於是向警方求助。

▲菲籍逃逸移工淪詐騙集團車手，與受害人約定面交竟還帶同陳姓台籍婦人擔任中文翻譯。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投分局立即組成專案小組追查，並一舉在雙方約定面交款項的地點，查獲前來取款的2名女性車手，發現其中一名為51歲的菲律賓籍逃逸移工，另一名台籍陳姓婦人更已78歲，陳女推稱「只是來幫朋友的忙」、擔任菲籍女子的面交「翻譯人員」；全案訊後，警方以詐欺罪嫌將2人移送南投地檢署偵辦。

分局呼籲，「假交友、真詐財」的相關手法皆如出一轍，切勿輕信網路社群平臺投資理財廣告、交友領包裹等話術，只要提及「交付現金」或「轉帳」都是警訊，民眾若遇有疑似遭詐情形，可撥打165反詐騙專線或向附近警察機關洽詢，以免遭到詐騙。

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