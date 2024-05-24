才剛獲釋「1通電話」讓他回鍋當車手　穿看守所外套收錢又被逮

▲黃男才剛踏出看守所又回鍋當車手。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

綽號「悟空」的黃姓男子，擔任綽號「茶裹王」的下游車手，遭新北檢起訴後獲釋，才剛踏出看守所大門，立即接到曾來電「再做、保證安全」，還可輕鬆拿回1%報酬，於是又回鍋當車手，公然穿著看守所鮮綠色外套全台趴趴走，4天收款356萬元。黃遭逮後至今仍遭羈押進看守所，彰化地院審結，依共同詐欺取財、洗錢等罪判處2年6月有期徒刑。

案件發生在2023年11月24日，員林警分局接獲情資，有名女市民遭詐欺集團假投資詐騙400萬元，友人發現後苦勸不聽，仍執意要面交136萬元，以取得投資出金資格，分局立即派遣專案小隊前往埋伏將人逮回，警詢後才發現車手黃男在新北檢涉另一起詐欺罪嫌，17日才獲釋，竟身穿台北看守所收容人外套，在全台四處面交「收錢」。

判決書指出，曾男所屬的「1688詐團」，由暱稱「發樂國際-柯P」、「發樂國際-陳水扁」、「發樂國際-馬英9」、「保力達」等成員組成，於2023年10月起，先後向3名被害人謊稱可投資當沖獲利，但須先儲值現金，致2被害人分別於11月21日、22日交付170萬元、50萬元給黃男，黃再將款項交給「保力達」。

黃男於偵訊中辯稱，停止羈押後隔1、2天，1688詐騙集團又與他聯絡，曾男打電話問他「是否還要再做」，黃原本說不要，曾男一再保證說「很安全，不會有後遺症」，才又加入同一個詐騙集團，沒想到再度被逮。

法官審酌被告正值壯年，不思循正當途徑獲取財物，竟參與詐欺集團擔任車手，令詐欺所得金流層轉，增加執法機關偵查困難，被羈押釋放後，又加入同一詐騙集團再犯本案，顯無悔意，再考量其於審理中表達願意與告訴人等商談賠償之意，及坦承犯行等情，3罪定應執行2年6月有期徒刑。可上訴。