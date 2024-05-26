花蓮購物節啓跑！525市集購物狂歡先暖場　每小時抽大獎嗨翻

▲525暖場市集邀集40餘家攤商，現場氣氛熱絡，熱鬧非凡。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年花蓮購物節即將開展，25日特別於日出大道辦理暖場市集活動，邀請在地商圈、夜市、餐車及青創店家等共同參與，現場有超過40攤在地美食與特色商品，並準備豐富大獎，讓與會民眾除了享受購物樂趣，更有機會帶走多項好禮，購物節將於6月1日啟動，6月2日於日出大道辦理啟動記者會暨市集活動，歡迎民眾共襄盛舉。

購物節暖場市集活動獎品豐盛，除了經濟部贊助的洄瀾好禮200份外，特別以分時段抽獎的方式，每小時抽獎一次，除了呼應購物節北中南分區抽獎的理念外，也讓不同時段參與的民眾都能夠有獲得大獎的機會，獎品有LG空氣清淨機、禾聯50吋液晶電視、Dyson吹風機、Apple Watch、AirPods Pro及聲寶循環立扇等等，透過活動全方位宣傳購物節同時提升特約店家知名度，活絡花蓮感受美好購買美好的城市氛圍。

縣長徐榛蔚非常重視在地產業行銷，透過推動花蓮購物節活動，除了了解花蓮青年創業產業發展脈絡，更可以整合店家資源，活絡花蓮產業發展，今年購物節首度推出一日職人體驗活動，透過實際工作體驗，協助花蓮青年探索自我、思考未來職涯規劃，增進對職場環境與產業趨勢之認識；同時推出聯名行銷系列活動，結合花蓮業者不同特色，共同發展創新賣點製造話題。

購物節暖場市集邀請滷香王、有利脆皮豬、泰好吃、太好粗炸鮮奶、饅想遇見泥、奇石城、婕姐小舖、民生雅緻工坊、誠新玉坊、幸福檸檬、啊咘小舖百貨、阿Ken小農蜜生態養蜂、田家花蓮米香傳奇、大可雨文牛奶雞蛋糕、沐目子甜甜圈手作甜點、福町本舖檸檬汁、Lily Bake Shop、珍和記米麻糬、Vuting、陳爸好蛋、媽媽珠手作、610甘單香草園、9號本舖、喬巴手作巴斯克、龍鬚糖、隱甜KJ dessert studio、紐紐小舖、遇見‧聿見手作坊、五喵 Womeow Bake、吃肉肉友善寵食、宗哥爆漿雞肉卷、東大門韓式炸雞、原香嘟論竹筒飯、超級大熱狗及旋風薯塔、阿梅の選貨屋、珍寶銀匠、海青小舖、伴家家實驗廚房、醬串小炸物、擘餅舖、蔣笑笑鹹酥雞及鴨隊堡等40餘家攤商，現場氣氛熱絡，熱鬧非凡。

了解更多活動詳情或成為特約店家，請洽活動官網 https://hlgo.tw，或連繫專案辦公室0930-309672