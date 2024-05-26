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自煮反而更貴？專家教買菜省錢7招　貨架「這位子」東西最貴

▲▼超市,買菜,購物,蔬菜。（圖／CFP）

▲專家建議買菜後應立即規劃菜單避免浪費。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

在通貨膨脹、外食費用逐漸增加的情況下，許多民眾選擇開始自煮，在省錢的同時還能兼顧健康，但美國《哈芬登郵報》（HuffPost）提醒，提醒消費者在超市購物時應避免7大錯誤和陷阱，以免想省錢卻陷入「過度消費」的窘境。

1. 未精確掌握飲食開銷
 專家指出，掌握實際飲食支出是節省開銷的第一步。許多人雖設定了每周或每月的預算，但實際上卻無法控制支出，導致超支。建議消費者保留購物收據並詳細記帳，根據預算調整購買計劃，逐步縮減開銷，這樣更容易持久地達成節省目標。

2. 缺乏明確的菜單計劃
 許多人購買食材後，卻沒有詳細計劃如何使用，導致食材變質浪費。專家建議，購物後應立即制定菜單，並在日曆上標註準備和烹飪的時間，這樣可以避免因疲勞或懶惰而未能開伙。

3. 買菜前未檢查家中存貨
 出門購物前，應先檢查冰箱和食物櫃，這樣可以避免重複購買。專家建議定期優先使用家中現有食材來準備餐食，減少購物頻率，同時降低開銷。

4. 肉類消耗過多
 對於喜歡吃肉的人來說，減少肉類消費可能有些困難。然而，減少肉類攝取不僅有益健康，還能節省費用，例如，可以將某道菜中的肉量從600克減至450克，並將多餘的肉品冷凍，幾次下來就能積累成一餐的份量。

5. 忽視冷凍食品
 購買冷凍農產品可以節省開銷，且不易變質。專家建議選擇成分簡單、無多餘添加的冷凍食品，這樣既經濟實惠又健康。

6. 調味料和香料買大瓶裝
 小瓶裝的調味料和香料雖然美觀，但價格較高。經常使用這些產品的家庭應考慮購買大瓶裝，並重複裝入小瓶中使用，這樣可以降低長期成本，乾麵條、穀物和燕麥片等雜糧類也適用這一方法。

7. 避免購買貨架視線高度的商品
 消費者往往忽略貨架視線高度的商品價格較高。專家提醒，購物時應多加比較，不要只選擇方便拿取的位置，因為這些商品通常價格較貴。

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