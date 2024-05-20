老婆託領包裹「都是小件貨」！他領了8件傻眼：都是貨到付款

▲原PO幫老婆領包裹。（圖／翻攝自FB爆怨2公社）



記者施怡妏／綜合報導

一名男網友表示，出門前老婆請他去蝦皮店到店取貨，先問了包裹的大小，老婆則說都是小件貨，只是最近有免運活動，買得比較多而已，他到了智取門市領貨，輸入完資料，一轉頭有8個櫃子打開，全都是老婆的包裹，他傻眼直呼「機車根本載不下」，最崩潰的是，全都是貨到付款。

「歸剛ㄟ！」男網友在臉書「爆怨2公社」發文，出門前老婆請他幫忙領蝦皮包裹，他也聰明地問了老婆包裹會不會很大，妻子回答「放心～都是小件貨」，並提到最近免運費的優惠，所以買比較多。

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當他到達店面後，卻發現貨品數量龐大，輸入完資料後，有8個櫃子同時彈開，「這叫有點多？」不僅機車載不下，還全都是貨到付款，「免運有吃到飽，林北的塞ㄎ一ㄚ（私房錢）沒有欸！什麼小件貨，再幫妳取貨！我就是小件貨」。

貼文曝光，網友們笑翻，「通常女生說東西很少的時候，你就要有心理準備」、「請問你是大件貨還是小件貨」、「很多老公的心聲」、「沒有全部打開就不錯了」、「你老婆要先幫你訂個貨物固定帶」、「我老公最怕去幫我領包裹了」、「免運真的很好買」、「都是小件貨，然後高單價，貨到付款，請買單，謝謝」、「我老婆給我一筆領貨編號，我就空手走去領，結果一輸入完有五大箱，搬到沒力」。