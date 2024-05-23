買日本藥妝「被多收5000日圓」她怒：多刷2件商品！網曝黑心手法

▲逛藥妝店是許多人到日本必去的行程。（圖／記者蔡玟君攝）



記者施怡妏／綜合報導

日本是許多台灣人最愛旅行的國家之一，好買又好逛，有網友指出，在日本札幌的藥妝店購物，明明只買了3樣商品，明細卻顯示5樣商品，被多收了5000日圓（約新台幣1028元），貼文曝光，不少網友都有在藥妝店被多收錢的經驗，「現在藥妝店都要自己仔細對明細」。

有網友在Dcard發文，「在日本藥妝購物請注意」，這是她第一次出國，卻在購物時遇到了不愉快的事情，在藥妝店購買了3樣商品，結帳時被收了5樣商品的錢，多付了5000日圓；因為是幫朋友購買，事後跟朋友收錢時才發現，「扣一扣發現怎麼還有1000多台幣，看明細才發現多刷了2樣，不知店員有意無意」。

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原PO表示，在結帳時只要有買1件以上的商品，店員都會核對，卻還被多刷2個，「是我自己粗心大意，還有在其他藥妝購買東西，已經不敢再算了」，提醒大家在出國消費時要多加留意，避免發生類似的情況。

▲店員多收錢。（示意圖／資料照）



貼文曝光，不少人都曾被多刷過，「這間連鎖多收費的文章，發現真的比例比較高耶，之前也看到版上有文章被多收」、「我買多買少都會站在店裡對完，而且結帳前都會自己算一次錢，之前也是在唐吉訶德被刷到標錯價的商品」、「我是4月去日本，回國後發現有少東西，我聯繫店家想反映這件事，結果對方就幫我寄缺少的東西到台灣了，還送我小禮物，這讓我很驚喜」、「這個情況愈來愈嚴重了，這次去也是刷了，東西沒有給」、「之前去唐吉有被多刷，官網客服留資料把帳單給他，過一陣子就有刷退」。

還有網友透露，「某些店家，店長甚至會讓你偷換似是而非的貨給客人（朋友去打工實際遇到的狀況），我那些朋友遇到的狀況是，如果看到對方是外國人，日文又不好的時候，就會讓他們不要問直接換，更惡劣的是有的還會刷A藥然後給B藥」。