50.3%網友「曾因KOL消費」！20世代最買單　3地雷成退追關鍵

▲KOL透過圖文與影音影響消費者的生活。（圖／東方線上提供，下同）

生活中心／綜合報導

隨著社群平台普及，KOL透過圖文與影音影響消費者的生活。然而一連串的YouTuber停更潮、MeToo事件等，高人氣KOL陸續爆發爭議事件，是否影響消費者支持？根據東方線上自主調查結果發現，50.3%的消費者過去一年曾因KOL的推薦而消費，以20世代最買單，近60%因而消費，而近30%消費者曾因特定事件而取消訂閱KOL頻道或社群，其中20世代最在意人設翻車並排斥業配，40世代最在意傳達不實資訊。

透過KOL介紹或合作配合的餐廳、產品，甚至與品牌聯名或是自己開發產品，也日益趨多。根據調查結果發現，50.3%的消費者在過去一年曾因KOL的介紹或代言而消費；其中，20世代消費者的比例達57.8%，30世代也有53.7%，而40、50世代僅有40%，顯示KOL對年輕族群的促購力較強。

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▲根據調查，過去一年有50.3%的消費者因KOL推薦而消費購物。（＊點圖可放大）

此外，數據也發現，「餐廳」（14.2%）、「休閒零食」（13.8%）與「保養品」（12.1%）為消費者最常受KOL影響而消費的項目。

調查結果顯示，消費者在未來可能因KOL分享或聯名而想消費的比例達74.6%。以議題或價值觀的影響力而言，44.0%的消費者曾因KOL而具體採取行動，尤其20世代消費者受影響的比例最高（51.7%），其次為30世代（48.9%），可見KOL對年輕族群的影響力，無論在消費行為或行動號召力上都勝於其他世代。

而KOL爭議事件帶來的影響，根據數據顯示，最讓消費者反感的是「違法行為」（34.1%）、「宣傳不實/錯誤資訊」（34.0%）以及「爭議事件（公開行為）」（33.2%）。但不同年齡層消費者對KOL的爭議事件反應不同，20世代最在意人設翻車（28.3%）和業配過多（25.2%）；40世代則對於宣傳不實（35.9%）的反感比例高，而50世代對言論偏激較為反感。

▼調查也發現，KOL的「違法行為」、「宣傳不實/錯誤資訊」及「爭議事件（公開行為）」讓消費者最反感。（＊點圖可放大）

此外，29.3%的消費者曾因特定事件而取消追蹤KOL，以20世代消費者的退訂比例最高（40.9%），顯示年輕族群對KOL的言行更為敏感；年齡越大的消費者，反而不太會因為特定事件而取消訂閱。